Torna da Gasperini con Frattesi: cifre già UFFICIALI

Firma con la Roma e riabbraccia Gasperini, cifre già UFFICIALI per le prossime mosse di calciomercato: c’è anche il ritorno di Frattesi.

Gli scenari di mercato aperti in casa Roma continuano ad essere numerosi ed apertissimi, alla luce delle ben precise esigenze palesate da Gian Piero Gasperini in queste prime settimane di lavoro in quel di Trigoria. Come noto, l’ex Atalanta ha avanzato delle richieste ben precise, volte ad implementare le qualità della rosa con caratteristiche che soddisfino le sue idee e la sua visione calcistica. I nomi più caldi, a tal proposito, continuano ad essere quelli di Rios e Wesley, individuati come profili ideali per il centrocampo e la fascia destra.

Trattare con Palmeiras e Flamengo è complicato, anche alla luce di una concorrenza europea abbastanza spietata ma che, per ora, sta vedendo la Roma vantare le condivise volontà dei calciatori di sposare la causa giallorossa. In attesa di capire quale sarà l’esito di uno scenario che, ad ora, parrebbe essere squisitamente legato alla capacità d Massara e colleghi di accontentare le richieste dal Sudamerica, non stanno mancando anche occasioni di calciomercato anche a livello europeo, con un insieme di nomi legati alla Premier League e non solo.

Calciomercato Roma, da Frattesi a Chiesa: quanti nomi in Serie A

Se è dal campionato inglese, infatti, che sono fin qui provenute le suggestioni principali per la difesa, oltre che per quel Ferguson vicino alla Roma da tempo, restano anche da valutare diversi scenari più squisitamente legati alla Serie A. Su tale fronte, nello specifico, Agipronews ricostruisce alcune delle quote su possibili firme in casa Roma.

Stando a quanto si legge, trattasi di calciatori con un’esperienza più o meno importante nel nostro campionato, accostati alla Roma nel recente passato e che potrebbero rappresentare implementi fondamentali per Gasperini, oltre che eventuali alternative ad alcune delle suggestioni più importanti di questa fase di calciomercato.

Per il ruolo di attaccante, ad esempio, nomi come Krstovic e Scamacca sono quotati 3 volte l’importo scommesso, mentre ben più complicato risulta l’affare Lucca, vicinissimo al Napoli e quotato a 6. Per la fascia sinistra, dopo i timidi accostamenti del passato, rispunta anche Robin Gosens, fedelissimo del Gasp in quel di Bergamo e quotato a 2.75. Leggermente più elevata la quotazione di Chiesa che, dopo le voci della scorsa estate, è stato riaccostato, oltre che al Milan, anche alla Roma: tale scenario è dato a 3.50.

Ben più complicata, invece, un’ipotetica e mai fuori moda trattativa con l’Inter per riportare Davide Frattesi in giallorosso: lo testimonia la quota 5 assegnata a tale scenario.