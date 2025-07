Accordo col Milan: contratto quinquennale e addio Juventus

Accordo col Milan e addio Juventus: situazione in evoluzione nella notte. Ecco cosa sta succedendo. Allegri lo frega alla sua ex squadra

Lo scorso anno ci ha pensato l’Atalanta che come ricordiamo aveva anche chiuso l’operazione in entrata, saltata poi in maniera clamorosa dopo le visite mediche.

Ci aveva pensato la Roma, già nei mesi scorsi, e il suo nome anche in questa sessione di mercato prima della virata su Wesley – e anche viste alcune difficoltà – era venuto fuori. Ma adesso le cose sono cambiate. E anche in maniera importante. Sì, perché sull’esterno difensivo spagnolo si sono accesi i fari della Juventus e del Milan. Tutto è successo nel corso della notte. Andiamo a capire.

Accordo Pubill-Milan: la Juventus è fuori

Secondo Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport la Juventus sarebbe a lavoro su Pubill, difensore classe 2003 dell’Almeria. Sarebbe pure il primo nome nella lista del nuovo direttore generale bianconero Comolli. Ma se da un lato abbiamo questa notizia, dall’altro, secondo le informazioni riportato da Daniele Longo di tuttomercatoweb che parla di un interesse del Milan da metà giugno, ci sarebbe già un accordo con il giocatore.

“Accordo tra Ramadani e Tare per un contratto di 5 anni (4 più 1) a 1,2 milioni di euro a stagione più bonus. Tra domanda e offerta ballano 2 milioni. Marc ha dato preferenza netta ai rossoneri” ha scritto il giornalista sul proprio profilo X. Quindi che succede? Succede che il Milan di Allegri è prossimo a chiudere l’operazione a quanto pare fregando la Juventus. Non la Roma, ovvio, che da un po’ di tempo non pensa così insistentemente al giocatore visto che Massara ha altre priorità. Si accende il calciomercato, però, ed è questa la notizia, con le big della Serie A che iniziano a farsi “la guerra” per gli obiettivi. E chissà che cosa succederà nelle giornate davvero calde, che di solito – e sarà così anche stavolta – arrivano sempre verso l’ultima settimana quando c’è la fretta di centrare gli ultimi obiettivi.