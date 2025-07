Calciomercato Roma, Conte respinto: affare fatto col doppio addio

Antonio Conte è rimasto beffato dall’affondo della Roma, che ora si mette in tasca un affare davvero importante. Servirà un doppio sforzo in cambio per accontentare il club

La squadra di Gasperini sta lavorando sul presenza ma anche sul futuro, con Massara che ha subito indicato quali fossero le priorità per ricostruire un’organizzazione seria a livello sportivo. Proprio in queste ore si sta formalizzando un acquisto perfetto per l’avvenire.

La Roma deve progredire su ogni fronte del mercato. Ghisolfi ha lasciato una situazione non semplice per Massara, prima costretto a cedere entro il 30 giugno per rispettare tutti i paletti del FFP, poi impegnato a costruire delle trattative complicate con il Sud America. In questi giorni non si fa altro che parlare di Richard Rios e Wesley, oltre al solito Ferguson per l’attacco. Il bomber irlandese classe 2004 si è perso dopo l’infortunio al ginocchio. Con il West Ham nemmeno un gol e appena la miseria di sei presenze nella passata Premier League.

A proposito di attaccanti di prospettiva, chi è ancora cinque anni indietro è Antonio Arena, accostato alla Roma da tempo e adesso davvero in chiusura. Il giovane talento classe 2009, cresciuto nel Pescara, dovrebbe sbarcare a giorni nella Capitale. A riportare la notizia è stato Il Centro, quotidiano della città abruzzese.

Massara ce l’ha fatta: Antonio Arena sarà un giocatore della Roma con un doppio scambio

La Roma per assicurarsi le prestazioni di Antonio Arena, considerato da molti come il nuovo Vieri (anche per le origini australiane) è pronta a cedere a titolo definitivo Leonardo Graziani e Mattia Plaia al Pescara. Un’operazione che coinvolge giovani di prospettiva e che sembra davvero in dirittura d’arrivo, bruciando la concorrenza del Napoli di Conte e della Juve. C’è l’accordo su tutto con il ragazzo e ora anche con il club adriatico, con la decisione di sacrificare due ottimi giovani della Primavera giallorossa.

L’accordo prevedrebbe anche l’inserimento di una clausola sulla futura rivendita di Graziani e Plaia (il 50%), mentre per il Pescara resta il 20% sulla futura rivendita di Arena. Per il 16enne potrebbe esserci già la possibilità di giocare nella Primavera della Roma il prossimo anno, ampiamente sotto età. Sul suo talento sono tutti pronti a scommettere.