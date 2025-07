Calciomercato Roma, non solo Rios: blitz Juventus e offerta ufficiale

La Roma ha messo anima e corpo nella trattativa per Richard Rios, grande obiettivo di Gasperini per il centrocampo. Ora la Juventus mette però i bastoni tra le ruote a Massara

I bianconeri si stanno inserendo con forza su una delle alternative più credibili al colombiano, con un blitz proprio in queste ore. Tudor potrebbe venir accontentato, con un colpo a centrocampo di un certo spessore. Un giocatore che piace tanto anche a Conte.

I nomi per le squadre italiane a centrocampo sembrano essere sempre più chiari. Il Milan sta puntando tutto su Jashari, pur non riuscendo a sbloccare la trattativa. L’Inter tiene d’occhio Ederson, pur sapendo che l’operazione con l’Atalanta è davvero molto complicata. La Roma sta facendo carte false per convincere il Palmeiras a mollare Richard Rios, che ha sempre una valutazione di 30 milioni di euro. Dal canto suo la Juventus vuole inserire un profilo di maggiore esperienza in mediana, considerando ancora la giocane età di Khephren Thuram.

Il nome giusto per Comolli e Chiellini (ora più Modesto) sembra essere quello di Bissouma, giocatore maliano del Tottenham, classe ’96. Il centrocampista era stato preso da Antonio Conte, durante la sua esperienza a White Hart Lane. Dopo aver provato a sondare il terreno per Kessie, i bianconeri hanno capito che forse non era la pista più semplice da seguire.

La Juve si inserisce su Bissouma: ora i bianconeri sono in vantaggio

Per Kessie serve un ingaggio monstre, considerando i 14 milioni di euro netti a stagione percepiti in Arabia Saudita. Più abbordabile la pista che porta a Yves Bissouma, considerato con caratteristiche simili a quelle di Thuram, ma con maggiore esperienza. L’idea sarebbe quella di alternarlo al francese e viene valutato dal Tottenham tra i 23 e i 25 milioni di euro. Per liberare un posto in mediana, però, serve prima vendere Douglas Luiz (valutazione 40 milioni di euro).

L’alternativa a Bissouma per la Juve resta Morten Hjulmand, ex giocatore del Lecce, al momento in Portogallo con la maglia dello Sporting CP. La sua valutazione sembra essere però assurda, addirittura di circa 80 milioni di euro. Vedremo se alla fine a spuntarla sarà proprio il maliano, seguito anche dalla Roma, che però preferisce Rios.