Calciomercato Roma, nuova offerta da 30 milioni per Rios

Il mercato della Roma è ancora in attesa del primo acuto della sessione estiva 2025. Le attenzioni giallorosse sembrano concentrate su un solo nome.

Il raduno della Roma è soltanto agli inizi mentre il mercato è da un po’ che è aperto. La società giallorossa è al lavoro in fremente attesa di poter annunciare il primo acquisto dell’era Frederic Massara–Gian Piero Gasperini.

I nomi sul tavolo del direttore sportivo della Roma sono da giorni sempre gli stessi perché è sue quelli che lo società giallorossa intende investire. Gian Piero Gasperini non ha fatto nomi specifici, ha però fatto chiaramente intendere quali siano le principali lacune della rosa che occorre colmare al più presto.

E qui entra in campo l’abilità e l’esperienza di Frederic Massara. Il direttore sportivo lavora alacremente nella speranza di poter chiudere la trattativa più calda del momento. Ed in tal senso giungono novità.

La Roma rilancia nella speranza di chiudere

Il nome adesso più caldo in ottica mercato della Roma è senza dubbio quello di Richard Rios. Il 25enne centrocampista colombiano del Palmeiras è si obiettivo dichiarato della Roma ma non soltanto della società capitolina.

Oltre al Benfica, altra datata società ammaliata dal classe 2000 colombiano, si è parlato addirittura di un interessamento della Juventus. L’urgenza di chiudere l’operazione Richard Rios è anche da ritrovarsi nel fatto che vi è l’assoluta necessità di giocare d’anticipo sulla crescente concorrenza.

Intanto dal Brasile, fonte CNN Brasil, giungono novità sull’affare Rios–Roma. La Roma avrebbe infatti avanzato una nuova offerta da 30 milioni al Palmeiras per il centrocampista colombiano.

Al momento da Trigoria non confermano né smentiscono, segno che da parte giallorossa non si intende far filtrare nulla sulla vicenda prima dell’eventuale annuncio della tanto desiderata fumata bianca.