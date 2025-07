Incontro con Gasperini e annuncio UFFICIALE: “Grandi acquisti alla Roma”

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa rappresenta il miglior colpo di mercato possibile. Ora, però, gli occorrono i giocatori.

Le temperature estive sono ritornate bollenti. Così come sono in netto rialzo in casa Roma dove si sta cercando di imprimere un’ulteriore accelerata alle trattative più importanti, ed urgenti, nel tentativo di chiudere al più presto almeno il primo grande acquisto di questa sessione di mercato.

Lo sguardo è rivolto principalmente dall’altra parte dell’oceano, in direzione Brasile, ma Frederic Massara non si ferma lì. Sul suo tavolo sono presenti diverse opzioni che occorre tentare di quagliare nel più breve tempo possibile. Le richieste del nuovo tecnico sono in numero esiguo ma di assoluto spessore. Anche questo complica le chiusure.

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha reso noto come Gian Piero Gasperini abbia chiesto alla dirigenza giallorossa di chiudere quanto prima le operazioni che portano a Richard Rios e Wesley, profili ritenuti perfetti per il centrocampo e per la linea difensiva della Roma.

La parola a chi conosce bene Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini, al di là dio come si svilupperà il mercato in entrata della Roma, rappresenta il grande colpo dell’estate 2025. Il tecnico di Grugliasco è sinonimo di qualità di gioco unita al raggiungimento di concreti, ed importanti, risultati.

C’è chi conosce molto bene il nuovo tecnico della Roma come il direttore sportivo, Stefano Capozucca, che è pronto a mettere la mano sul fuoco per lui, sicuro che i risultati per la formazione giallorossa arriveranno da subito.

Queste le sue parole rilasciate ATIAMOCALCIMERCATO: “Gasperini ha l’entusiasmo di un ragazzino” e la sua squadra, secondo il direttore sportivo, farà senz’altro bene dal momento che “alla Roma arriveranno acquisti importanti“.

Ma se di Gian Piero Gasperini si conoscono le assolute qualità che permettono sempre alle sue compagini di giocare un bel calcio, del tecnico piemontese si conosce anche il suo carattere deciso. Uno che non ama perdere troppo tempo. Occorre quindi che il mercato giallorosso si sblocchi al più presto per dare avvio concreto al nuovo progetto.