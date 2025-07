Rilancio Roma per Rios: accordo con la rivale e richiesta Palmeiras

Calciomercato Roma, accordo con la rivale e richiesta ben specifica del Palmeiras: ecco il rilancio da Trigoria. Gli ultimi aggiornamenti.

Continua a risuonare imperterrito il nome di Rios nell’etere capitolino, nel pieno rispetto di un canovaccio che, anche in passato, ha permesso di registrare dei veri e propri tormentoni estivi. Gli esempi del passato più e meno recente non mancano certamente, con quella suggestione Chiesa della passata estate, ma anche i più remoti ricordi legati a profili come Mahrez e Malcom, tutti accomunati dal mancato approdo in giallorosso.

Quale possa essere l’esito di tale scenario, questa volta, invece, non è ancora presto detto, alla luce della concatenazione di eventi e dinamiche sottese a questa complicata trattativa col Palmeiras. Come noto, Massara e colleghi stanno tenendo aperti numerosi discorsi in questa fase, legati anche ad eventuali soluzioni alternative, oltre che a mantenere vivida l’attenzione su ulteriori dossier, relativi a profili che vadano a implementare le qualità tra difesa, centrocampo e attacco.

Al netto del valore e del possibile impatto che giocatori come Ferguson, El Aynaoui e Wesley potrebbero avere all’interno delle future dinamiche di gioco, la priorità di Gasperini pare continuare ad essere legata proprio al centrocampista colombiano.

Calciomercato Roma, le ultime su Rios e il Benfica: i giallorossi restano i ‘favoriti’

Parallelamente allo sviluppo dell’altra trattativa sudamericana, quella per Wesley del Flamengo, infatti, la Roma resta attivissima proprio sul centrocampista del Palmeiras, la cui posizione in questi giorni è stata chiara e lo ha visto esprimere grande preferenza nei confronti dello scenario giallorosso.

Consapevole del proprio valore e di aver attirato attenzioni anche presso altre nobili realtà europee, Rios continua ad essere attratto dalla possibilità di giocare per Gasperini, come dimostrano i mancati ammiccamenti ad altri club esteri mossisi sulle sue tracce.

Gli aggiornamenti più significativi di questa fase, adesso, stanno riguardando la sua posizione rispetto alle avances del Benfica. Il club portoghese si è visto rifiutare l’offerta da 25 milioni di euro più bonus, dopo aver raccolto l’assenso del giocatore, col quale è stato trovato un accordo.

Dal proprio canto, Rios, pur avendo dato disponibilità al Benfica, continua a considerare prioritario lo scenario giallorosso, per il quale si è detto ancora disposto ad attendere. Il chiavistello, come ormai noto, è ora legato alle tempistiche e alle volontà e capacità di Massara e colleghi di assecondare le ben precise richieste del Benfica.