Rios alla Roma: è chiusa col Benfica

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti sulla questione Rios. Il giocatore ha preso una decisione. La presa di posizione del Benfica

All’in su Rios. La Roma vuole il centrocampista del Palmeiras e il centrocampista del Palmeiras vuole la Roma. Stando almeno alle informazioni che nella notte sono arrivate da Fabrizio Romano.

Ancora manca l’accordo con il club brasiliano ma Massara nella serata di ieri avrebbe ulteriormente alzato l’offerta per regalare a Gasperini il giocatore richiesto e senza andare molto oltre. Il ritiro è già iniziato a Trigoria senza volti nuovi e il tecnico vorrebbe la possibilità di lavorare con almeno qualche elemento che la prossima stagione deve tirare la carretta in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, il Benfica si tira fuori per Rios

“Richard Rios sta combattendo e ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate, compresa quella dello Zenit che proponeva uno stipendio fuori dal mondo, perché vuole andare alla Roma. I giallorossi sono la priorità assoluta del calciatore con ampio distacco dai club di Premier League”. Questo ha raccontato Romano nella notte, e i giallorossi quindi possono sfruttare la volontà del giocatore. Anche se il Palmeiras non si ammorbidisce e vuole 30 milioni di euro.

Senza dimenticare che in queste ore si è parlato anche e soprattutto del Benfica. Ma i lusitani non “possono accontentare le richieste economiche” del Palmeiras ha detto ancora Romano, citando “fonti ufficiali all’interno del club“.

Insomma, una concorrente in meno – quella che è sembrata oggettivamente la più pericolosa nel corso di queste settimane – e soprattutto una volontà ormai dichiarata del giocatore che non ha nessuna intenzione di accettare altre offerte se non quella giallorossa.

Adesso il compito di Massara è quello di accelerare, il compito di Massara è quello o di andare incontro alle richieste del Palmeiras chiudendo di fatto la partita, oppure continuare a trattare per lo sconto. Con la possibilità come detto prima di puntare il tutto per tutto sulla volontà del giocatore.