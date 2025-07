Vlahovic al Milan, cifre UFFICIALI: già fissata la data

Sono i primi giorni di raduno del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri che spera di vedere al più presto in rosa il grande attaccante richiesto. Un nome su tutti.

Il Milan ha deciso di ripartire da un nome sicuro: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è tornato a Milanello quasi quindici anni dopo il trionfo del 2011.

Lo scudetto alla sua prima stagione in rossonero ed il primo della sua lunga serie che nel frattempo ha toccato quota sei tricolori. Il Milan riparte dunque dal tecnico livornese reduce dall’anno sabbatico dopo il lungo decennio a tinte biancore, in tutti i sensi.

La passata stagione ha portato in dote al Milan una Supercoppa Italiana ma anche cocenti delusioni. Due tecnici portoghesi che si sono avvicendati in panchina per un una formazione che non è riuscita a centrare alcuna partecipazione alle competizioni europee.

Occorreva pertanto un taglio drastico con il recente passato e niente più scommesse da fare. Un nuovo direttore sportivo, Igli Tare e un nuovo tecnico, appunto Massimiliano Allegri, per ripartire dalle poche consolidate certezze e con l’intento di immettere nuove forze ‘da Milan’.

Vlahovic, la Juve è davvero soltanto un ricordo?

Per il suo Milan, tra le altre cose, Massimiliano Allegri ad Igli Tare ha chiesto un grande attaccante oltre al già presente Santiago Gimenez.

Il nome che circola di più dalle parti di Milanello è quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Il classe 2000 serbo ha il contratto con i bianconeri che andrà in scadenza a giugno 2026.

Di rinnovo non se ne parla nonostante i reiterati tentativi dei dirigenti della Juventus di prolungare il contratto in essere spalmando l’ingente ingaggio che nella stagione 2025-26 toccherà la cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, di 12 milioni di euro.

Operazione difficile ma c’è chi, invece, la vede più che possibile. Dusan Vlahovic al Milan entro il prossimo primo settembre è infatti quotato a cifre molto basse. Better e GoldBet lo giocano a 1.60. Per il bookmaker il serbo della Juventus è già a Milanello.

Una speranza che unisce Massimiliano Allegri e la sua ex Juventus. A breve sarà davvero così?