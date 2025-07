Accordo e scambio di documenti: firma con la Roma per 25 milioni

Il primo colpo di mercato della nuova Roma di Gian Piero Gasperini sembra essere davvero ad un passo. Quale il primo colpo della società giallorossa?

Il mercato della Roma sta vivendo momenti frenetici in attesa del tanto sospirato primo colpo di questa sessione estiva datata 2025.

Nomi caldi ve ne sono e più di uno. Si parte dalla difesa con Wesley per passare al centrocampo con Rios e concludersi poi in attacco con Ferguson. Il nome in pole position che potrebbe rappresentare il primo rinforzo da girare a Gian Piero Gasperini è però un altro. Anch’esso circola da tempo in ottica Roma.

Il centrocampo appare al momento la priorità in casa Roma ed esattamente un centrocampista potrebbe essere il primo volto nuovo ad attraversare i cancelli di Trigoria. Il direttore sportivo Frederic Massara, non ha però in lista d’attesa soltanto il centrocampista colombiano del Palmeiras. Accanto vi è un altro profilo e chissà che non sia quello giusto.

La Roma ha finalmente il suo centrocampista

E’ davvero questione di ore e la Roma potrebbe annunciare il centrocampista tanto richiesto da Gian Piero Gasperini. Ne è convito l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che su Sky, in riferimento al mercato della Roma, ha dichiarato:

“Novità importanti per quanto riguarda il centrocampo della Roma: i giallorossi hanno trovato l’accordo verbale con il Lens per El Aynaoui, e a meno di colpi di scena in arrivo dal Brasile sarà lui il nuovo centrocampista“.

Previsti per la giornata di domani “la formalizzazione e lo scambio dei documenti, per la trattativa da 25 milioni di euro più bonus“. Il Brasile, per Rios, rimane una finestra sempre aperta, ma nel caso si dovesse chiudere El Aynaoui l’opzione colombiana verrebbe a cadere.