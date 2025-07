Bomba Douglas Luiz: 35 milioni e firma coi Friedkin

35 milioni e firma coi Friedkin: Douglas Luiz lascia la Juventus dopo solamente un anno. Le ultime di calciomercato hanno del clamoroso.

Il giro di boa del mese di luglio è ormai arrivato, con la ripresa ufficiale della stagione di tante squadre, ritrovatesi per riabbracciare vecchi compagni e allenatori, ma anche familiarizzare con volti nuovi e tecnici da poco giunti nel nostro campionato. Lo ricorda bene la situazione in casa Roma, dove si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione, partita con l’annuncio di Gian Piero Gasperini e destinata, adesso, a passare per le scelte di Massara e colleghi durante questa sessione di calciomercato.

Novità e cambiamenti, più generalmente, stanno interessando trasversalmente, però, tante altre squadre, tra cui la nuova Juventus di Igor Tudor. Confermato dopo la chiamata primaverile, il tecnico ex Hellas Verona e Udinese si è visto coinvolto in una fase di grandi cambiamenti endogeni, catalizzatori di una campagna acquisti che potrebbe prossimamente garantire freschi ingaggi da parte di Comolli. Tra le ufficialità più importanti di questa fase, ovviamente, si segnala quella di David, prelevato a costo zero e pronto ad assicurare qualità e dinamismo ad un reparto che potrebbe presto assicurare altri colpi.

Douglas Luiz torna in Premier League: 35 milioni e offerta ufficiale dell’Everton

Con una situazione Vlahovic in pieno divenire e ormai complicatasi più del previsto, il lavoro per Comolli e colleghi resta tutt’altro che semplice, con un insieme di dossier destinati a tenere impegnata la Juventus sia in entrata che in uscita. Sul primo fronte, ovviamente, non vanno trascurati quegli scenari legati a Sancho e Rashford, coppia caldissima di esterni inglesi che sta tenendo aperti i dialoghi relativi a questa duplice pista con il Manchester United.

In attesa di capire cosa sarà di Nico Gonzalez e di ufficializzare un Conceicao sempre più vicino al ritorno, quest’estate sta regalando una certa fertilità anche sul piano delle cessioni, con la pista Douglas Luiz rimasta tra quelle maggiormente attenzionate. Il centrocampista brasiliano ha a dir poco deluso nel corso della sua prima stagione in Serie A, dopo esservi approdato con aspettative elevatissime, giustificate da prezzo e rendimento oltremanica.

Stando a quanto riferisce Team Talk, ora, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League, dove, oltre agli interessi già noti di un club come il Manchester United, sta adesso stimolando anche quelli dell’Everton. Il club dei Friedkin è ben inserito in un discorso che vede coinvolto anche West Ham e Aston Villa. La Juventus, dal proprio canto, è eventualmente disposta ad accettare un prestito con obbligo di riscatto e conta di totalizzare da quest’operazione 35 milioni di euro complessivi.

Totalmente rivalutate, dunque, le pretese bianconere, anche per la consapevolezza di non poter monetizzare tanto quanto speso lo scorso anno: al momento, l’offerta ufficiale menzionata dalle penne britanniche resta quella dell’Everton. Da capire se sarà accettata oppure no.