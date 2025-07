Snobbato dal Milan, affare chiuso con la Roma: accordo e firma

L’accordo è stato suggellato e la trattativa definita in tutti i suoi aspetti: la formula galeotta che ha portato alla fumata bianca

Sono giorni bollenti per le manovre di mercato della Roma. In entrata, con Massara che sta provando a chiudere il cerchio ritoccando al rialzo l’offerta per Rios arrivando ai 30 milioni di euro invocati ormai da settimane dal Palmeiras, ma non solo. E così, oltre allo sprint impresso alla trattativa per il jolly colombiano, che ha giocato dal titolare l’ultima sfida di campionato contro il Mirassol, vanno segnalate ulteriori novità.

Dopo la fase sostanzialmente interlocutoria vissuta negli ultimi giorni, la campagna trasferimenti della Roma si è arricchita di un nuovo tassello con la definizione di una trattativa nei giorni scorsi. Ad essere ulteriormente ‘rimpolpata’, in questo senso, è stata la voce cessioni. In attesa di conoscere il futuro dei diversi esuberi della Roma non considerati prioritari per il progetto tecnico di Gasperini, la Roma ha infatti chiuso un affare in Serie A che, sebbene indirizzato già nei giorni scorsi, è stato caratterizzato da un’accelerazione improvvisa nelle scorse ore che ha portato alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Roma, accelerata decisiva: trattativa chiusa, ecco la formula

Come evidenziato da Sky Sport, infatti, è tutto fatto per il trasferimento in prestito di Gollini alla Cremonese. Dopo essere stato accostato in tempi e in modi diversi al Milan – che ha poi chiuso con Terracciano – una svolta spente le timide sirene dall’Arabia, per l’ex estremo difensore di Napoli e Atalanta si è materializzata l’ipotesi legata alla neo promossa i cui sondaggi esplorativi hanno immediatamente portato a sbocchi concreti.

La trattativa tra Roma e Cremonese è stata dunque perfezionata sulla base di un prestito secco con il portiere che ha subito aperto con convinzione all’ipotesi di vestire la maglia dei ‘Lupi’, attratto dall’idea di ritornare a giocare con continuità. Scenario che i giallorossi chiaramente non potevano garantirgli vista la titolarità inamovibile di Mile Svilar, sempre più perno indiscusso del progetto Roma.

Dopo l’esperienza all’ombra della Lanterna con la maglia del Genoa e quella relativamente breve nella Capitale, per Gollini si apre dunque un nuovo capitolo. Staremo a vedere su quale profilo Massara deciderà di orientarsi in entrata: a tal proposito, non sono escluse novità degne di nota anche perché non sono pochi i profili valutati dal neo DS della Roma.