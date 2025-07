Colpaccio Juventus, arriva dal Real: offerta lampo top secret

Emergono novità di rilievo in merito al calciomercato in cantiere per la Juventus di Comolli e Tudor. Ecco le ultime

Quello di Jonathan David dovrà necessariamente essere uno dei numerosi acquisti mirati utili a rinvigorire e rinnovare il progetto Juventus.

La stagione da poco conclusasi non ha di certo lasciato un ricordo particolarmente gradevole nelle menti dei tifosi bianconeri, i quali sono abituati a risultati ben diversi rispetto al quarto posto conquistato in extremis da Igor Tudor.

Il tecnico croato, inoltre, è al centro di una serie di riflessioni piuttosto contrastanti del popolo juventino, dato che da una parta vi sono coloro i quali credono che il suo DNA bianconero possa giovare alla causa juventina, dall’altra chi, invece, quelli che lo considerano un allenatore poco qualificato in termini di esperienza e ancor meno dotato di un’idea di calcio ben precisa.

Una cosa tuttavia è certa: Comolli e colleghi stanno tentando di muoversi sul mercato, il che ha permesso a diverse indiscrezioni di trapelare nel corso delle ultime ora.

Dani Ceballos nel mirino della Juve: pronta l’offerta

Fatichiamo a citare un reparto in cui la Juventus possa dirsi al sicuro da violente metamorfosi… Forse soltanto l’attacco, che è paradossalmente il tema di cui si è parlato di più, appare il più tra i reparti, anche a causa dell’approdo di Jonathan David, della consacrazione di Kenan Yildiz e delle trattative in corso per trattenere quel diavolo impazzito di Francisco Conceicao.

Non è un caso che i vertici bianconeri stiano attualmente spostando le proprie attenzioni su centrocampo e difesa e, difatti, le ultime voci parlano di aggiornamenti di rilievo su un profilo di particolare interesse.

L’elemento in questione risponde al nome di Dani Ceballos, ovvero lo scarto di pregio che il Real Madrid starebbe dando in pasto al calciomercato nel corso di questa sessione di mercato.

Per chi ultimamente lo avesse perso di vista ultimamente – il che sarebbe alquanto probabile dato che ha non ha speso grandi quantità di minuti in campo nell’ultima stagione – stiamo parlando di un centrocampista centrale classe 1996 dalle spiccate qualità tecniche, in grado di muoversi con qualità e disinvoltura tra le linee avversarie per poi servire con qualità i propri compagni. Secondo quanto riportato da fichajes, nelle ultime ore Tudor avrebbe deciso di puntare sullo spagnolo ex Arsenal e, di conseguenza, i vertici bianconeri sarebbero pronti ad avanzare un’offerta intorno ai 12 milioni di euro.