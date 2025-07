Da una capitale all’altra: ecco il tuttofare per Gasperini

Calciomercato Roma, ecco il tuttofare per Gasperini: da una Capitale all’altra. Gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni che in questa sessione di calciomercato stanno infiammando il mondo Roma restano essenzialmente legate a quel duplice scenario sudamericano, ormai ben noto e in grado di ricordare tanti esempi più e meno recenti di tormentoni estivi che hanno contraddistinto il modus operandi dei passati addetti ai lavori giallorossi. Quale possa essere l’esito di tali trattative non è presto detto, con Rios e Wesley ben contenti delle avances capitoline, ma le cui volontà potrebbero non essere bastevoli per la felice riuscita delle trattative.

Il chiavistello, come noto, resta quello della capacità della Roma di assecondare le pretese dei due club brasiliani, fin qui rivelatisi inamovibili sulle proprie pretese, anche rispetto alle avances giunte loro da altri club, oltre alla stessa Roma. L’insistenza di questo duplice scenario, ovviamente, resta giustificata dall’importanza dei due nomi in questione, oltre che alla vacuità tecnico-tattica cui questi due giocatori andrebbero ad ovviare in caso di arrivo alla corte di Gasperini, che ha esplicitamente individuato in loro i giusti nomi per iniziare la ricostruzione della Roma.

Calciomercato Roma, Mourino per la difesa: è un tuttofare

Nel frattempo, però, per Massara e colleghi non stanno in alcun modo mancando anche attenzioni nei confronti di altri scenari e trattative, che fino a questo punto potrebbero sembrare secondarie ma che, in realtà, continuano ad inserirsi in quel corpo di valutazioni orientate alla costruzione di una squadra forte e sostenibile nel tempo.

I reparti da implementare restano diversi, con quello difensivo tutt’altro che esente da tali valutazioni. A tal proposito, dopo un insieme di suggestioni e nomi legati soprattutto alla Premier League, non sfugga quanto riferito da Transferfeed.com, che parla di un nuovo interesse in quel di Trigoria per questa zona di campo: trattasi di Santiago Mouriño, per il quale non sono state avanzate ancora offerte ufficiali.

L’uruguaiano, militante nell’Alaves, oltre a rappresentare un valido elemento in difesa, è descritto come ecletticamente in grado di giocare in fascia o in mediana. Ventitreenne e con passaporto spagnolo, ha attirato attenzioni anche presso altre realtà, tra cui, oltre al Gremio, anche tra le fila di Olympiacos e Spartak Mosca.