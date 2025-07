Calciomercato Roma, ancora si parla di Dybala alla Juventus: ci sono le cifre “ufficiali” sul trasferimento della Joya. E si parla pure di Milan

Fin quando il mercato sarà aperto, allora le voci ci saranno sempre. C’è stata quella del Boca Juniors, ad esempio, con Paredes che ad un certo punto sembrava spingesse per portare con lui anche Dybala. Adesso di voci non ce ne stanno, ma ci sono altre cifre, ufficiali, che potrebbero fare la differenza.

Si è messo l’infortunio alle spalle la Joya. Un giocatore imprescindibile per la Roma. Lo è stato con tutti gli allenatori che si sono alternati in questi anni sulla panchina giallorossa, lo sarà quasi sicuramente anche per Gian Piero Gasperini. Si sta allenando a Trigoria l’argentino, non sempre con il resto dei compagni vista l’operazione alla quale si è sottoposto un po’ di tempo fa per mettere la parola fine, si spera, ai problemi avuti. Ma c’è, è l’obiettivo, ovvio, è quello di averlo a disposizione per la prima gara di campionato il 23 agosto contro il Bologna all’Olimpico.

Le quote su Dybala: c’è anche il Milan

Certo, qui parliamo di mercato. E secondo i quotisti della Sisal non è del tutto detto che Dybala rimanga in giallorosso. Stando alle cifre che tutti possono leggere sul sito citato prima, sembrerebbe ci possa essere la possibilità di un addio. Rimanendo in Italia. O alla Juventus, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno (e qualche settimana fa si è parlato anche di questo), o al Milan, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri.

Le quote, quindi, dicevamo: un passaggio della Joya a Torino, di nuovo in bianconero, è messo in lavagna a 5 volte la posta. Per chi conosce come funzionano anche questo tipo di giocate, sa benissimo che la cifra non è altissima. Un po’ più complicato invece un possibile passaggio al Milan: in questo caso la quota è di 7,50 volte la posta.

Oltre i numeri, comunque, c’è sicuramente dell’altro. C’è sempre la volontà del giocatore che in tutte quelle che sono e che saranno le operazioni di mercato farà sempre la differenza. E Dybala, e questo non lo ha mai nascosto, vuole rimanere alla Roma.