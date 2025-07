Inter, non solo Lookman: il doppio colpo in Serie A lo paga la Juve

Nerazzurri scatenati, non solo Lookman: l’Inter prepara il doppio colpo in Serie A che potrebbe essere pagato dalla Juventus. Lo scenario e le cifre

Le indiscrezioni che davano un Inter interessata a Lookman si sono rivelate reali. I nerazzurri di Milano vogliono prendere il nerazzurro di Bergamo. La richiesta dell’Atalanta è di 50 milioni, al momento sarebbe pronta un’offerta di 40. In poche parole si tratta.

La questione è aperta. E Marotta dopo anni di calciomercato a zero sembra avere la possibilità di aprire il portafoglio. Sì, perché anche dietro l’Inter sta per piazzare il colpo oppure cercherà di piazzarlo. Il profilo è quello di Leoni del Parma per il quale ballano una trentina di milioni di euro. A conti fatti, con una ottantina o qualcosa in meno la questione si potrebbe chiudere. Ma c’è chi dice: dove li prende questi soldi l’Inter? Domanda lecita e secondo quanto scritto dal giornalista della Rai Paganini, la risposta potrebbe essere chiara e netta. Arrivano dalla Juventus.

Thuram alla Juventus finanzia l’Inter

Paganini sul proprio profilo X ha scritto questo: “50 milioni per Lookman, 30 per Leoni. Non è che l’Inter vende Marcus Thuram in Premier o forse…alla Juventus e chiude così il cerchio? Domani magari ne saprò di più dal Principato c’è un via vai di livello in questi giorni”.

Non è la prima volta che si parla di Marcus Thuram in bianconero dove andrebbe a raggiungere il fratello che lo scorso anno è arrivato in Italia a vestire la casacca della Juventus. Anche quando si sono scontrati in Serie A, abbiamo visto che il loro rapporto è proprio bello e nessuno dei due, giustamente, guarda la rivalità che esiste tra le tifoserie. La famiglia va oltre, e infatti alcuni commenti di Marcus soprattutto nel corso di questi mesi non sono passati inosservati. Chissà, magari potrebbe esserci la reunion che siamo sicuri farebbe felice il papà, Lilian, che non sarebbe più costretto a viaggiare tra Torino e Milano per seguirli entrambi.