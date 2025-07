La firma non arriva: Roma senza pace, irrompe il Milan

Calciomercato Roma, la firma non arriva e irrompe il Milan. Ecco cosa sta succedendo dentro una operazione che Massara vorrebbe chiudere

Ormai li conosciamo tutti quali sono i veri obiettivi della Roma in questa sessione di mercato. Rios, il primo, poi a ruota Wesley e Ferguson, anche se l’attaccante in questo momento sembra essere quello più vicino.

Situazioni che sono sempre in continua evoluzione e che stanno diventando delle telenovele, soprattutto quella del centrocampista del Palmeiras. Ma ancora questione di giorni, forse di ore, e anche l’esterno del Flamengo si potrebbe inserire in questa categoria. Nei giorni scorsi i brasiliani hanno emanato un comunicato stampa dove parlavano della non necessità di cedere i propri giocatori. Una mossa che non ha di fatto spaventato né la Roma né Massara, che stanno continuando a trattare. Sappiamo anche che la richiesta è di 25 milioni di euro, non un euro in meno. Una somma che i giallorossi ancora non hanno raggiunto altrimenti Wesley era sull’aereo. E questa fase di stallo potrebbe anche essere pericolosa, stando alle informazioni di Di Marzio.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Wesley

Se per gli altri qualcosa si sta muovendo e quindi si potrebbe sbloccare il tutto nel corso delle prossime ore, per “Wesley è ancora difficile” ha scritto il giornalista sul suo sito. Non solo perché il Flamengo non scende dalla richiesta, ma anche perché ci sarebbe l’inserimento del Milan.

“Anche il Milan – scrive il giornalista di Sky – ha chiesto informazioni ma i giallorossi sono più avanti perché hanno l’intesa con il giocatore”. Quindi la situazione al momento è questa e non sappiamo oggettivamente come andrà a finire. Di certo Massara sull’esterno si è mosso per tempo e ha già il sì dello stesso. Il problema poi è identico per tutti, trovare una quadra col Flamengo. E non è semplice, come abbiamo capito.