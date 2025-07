Rios alla Roma, visite mediche già fissate

Negli ultimi giorni nella città eterna non si è fatto altro che parlare del lucciante talento di Richard Rios. Ecco le ultime sulla trattativa messa in piedi da Massara & co.

Il calciomercato estivo dell’AS Roma si sta facendo attendere, ma alcune frange della tifoseria giallorossa sono certe che qualcosa di grosso possa muoversi nel breve termine e che, con Massara al comando, Gasperini avrà a disposizione una squadra all’altezza delle sue velleità.

Il tecnico torinese è infatti uno degli esponenti più fulgidi di quel gruppo di allenatori poco inclini ad adattarsi alle rose e molto più propenso a plasmarle intorno alle proprie preferenze sul piano tecnico-tattico.

In tal senso nelle scorse ore non si è fatto altro che parlare della richiesta che l’ex allenatore dell’Atalanta avrebbe rivolto a Frederic Massara: Richard Rios.

Il centrocampista del Palmeiras ha letteralmente incantato i tifosi giallorossi negli scorsi giorni e ora la sensazione è che tra i vicoli della città eterna non si riesca a parlare di altro se non del luccicante talento colombiano entrato di prepotenza nel mirino dei vertici giallorossi. In tal senso, dopo i preziosi aggiornamenti riportati dal nostro direttore Daniele Trecca, sono giunte novità di particolare rilievo sulla trattativa in corso.

La Roma libera lo slot per le visite di Rios: parte il conto alla rovescia

Gasperini lo avrebbe designato come successore spirituale di quanto compiuto da Ederson all’Atalanta, ma la sensazione è che Richard Rios possa rivelarsi un calciatore ancor più esaltante per gli spettatori, poiché dotato di una particolare disinvoltura palla al piede e di numeri da giocoliere in grado di infuocare una tifoseria come quella capitolina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, pare che, nonostante dagli ultimi aggiornamenti vi siano ancora una manciata di milioni a dividere l’offerta della Roma dalle pretese dei brasiliani, i giallorossi abbiano già liberato uno slot per le visite mediche al Campus Biomedico.