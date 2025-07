Roma da 30 e lode: formula vincente e chiusura immediata

La contro-risposta di Massara non si è fatta attendere: pressing giallorosso e data clou nella quale definire la trattativa

Ora o mai più. Quella entrata ormai nel vivo è probabilmente una delle settimane cruciali del mercato della Roma. Impegnati su diversi fronti sia in entrata che in uscita, i giallorossi hanno ormai da tempo cerchiato in rosso gli obiettivi individuati da Gasperini come gli innesti giusti con cui completare l’organico.

In tal senso, gli ultimi giorni sono stati contrassegnati soprattutto dalle numerose indiscrezioni legate al futuro di Rios. Il centrocampista del Palmeiras, che ha messo la Roma in cima alla lista della sua priorità rifiutando diverse offerte provenienti dalla Premier e dallo Zenit, è sicuramente l’obiettivo più caldo. Schierato dal primo minuto nell’ultimo match del ‘Verdao’, il jolly colombiano è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Con il Benfica non intenzionato a ritoccare al rialzo la proposta da 25 milioni di euro, la Roma con l’ultimo forcing vuole arrivare ai 30 milioni, soglia dalla quale il club brasiliano non si è mai schiodata. Parallelamente, da monitorare anche l’evolversi della situazione relativa a Wesley (per il quale la concorrenza non manca); il tutto senza trascurare i contatti concreti portati avanti da Ferguson. Proprio in merito al possibile arrivo nella Capitale dell’attaccante irlandese trapelano importanti novità da monitorare con grande attenzione.

Calciomercato Roma, avanti tutta per Ferguson: cifre e dettagli dell’affare

Incassata l’apertura del Brighton ad intavolare la trattativa sulla base del prestito, la Roma sta provando a trovare l’incastro vincere. Il club inglese vorrebbe infatti la certezza del riscatto o almeno un diritto condizionato; i giallorossi – come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbero propensi ad accettare l’inserimento dell’obbligo di riscatto ma solo se l’ex attaccante del West Ham dovesse chiudere a quota 30 (tra gol e assist complessivi).

Una differenza non impossibile da colmare ma per la quale sarà comunque necessario lavorare. Balla in realtà anche una certa distanza tra la richiesta del Brighton – che continua a valutare il suo attaccante non meno di 45 milioni di euro – e la proposta della Roma che non vorrebbe sforare il muro dei 25 milioni. Ad ogni modo, stando alla ‘Rosea’, Massara conta di imprimere l’accelerata decisiva alla trattativa nelle prossime 48 ore in maniera tale da mettere Gasperini nelle condizioni di avere a disposizione Ferguson a partire dalla prossima settimana. Benché non ancora in discesa, la strada per completare il binomio sembra essere piuttosto tracciata.