Scambio choc tra Inter e Juve: Roma tagliata fuori

Scambio choc tra Inter e Juventus: la Roma, che non lo ha mai perso di vista, è tagliata fuori da questa situazione. Lo scenario è clamoroso

Uno scambio clamoroso che potrebbe vedere protagoniste Inter e Juventus. Con la Roma che guarda con interesse perché dai radar di Trigoria, il calciatore, non ci è mai definitivamente uscito.

Se ne è parlato soprattutto nei mesi scorsi e l’anno scorso, in queste settimane un poco meno, ma il profilo di Davide Frattesi è sempre interessato ai giallorossi. Che ci hanno provato e lo sappiamo, ma si sono sempre scontrati con quella che è stata la richiesta dell’Inter per il cartellino del proprio giocatore. Un elemento che in nerazzurro ha giocato sicuramente meno di quanto meritasse e che ad un certo punto sembrava avesse anche chiesto delle garanzie tecniche a Simone Inzaghi, prima dell’addio dell’allenatore ovviamente. C’era la sensazione di un possibile addio, con la Roma sempre interessata.

Scambio Frattesi-Nico Gonzalez: Roma tagliata fuori

Detto questo andiamo a vedere la notizia di oggi invece riportata da Repubblica che parla della possibilità di mettere in piedi uno scambio davvero clamoroso tra Juventus e Inter. In casa bianconera parliamo davvero di un esubero, di un giocatore che è sul mercato e che potrebbe essere ceduto. Dei nerazzurri invece di Frattesi, ovvio.

Siccome le due società vorrebbero avere dei calciatori con caratteristiche diverse, non è del tutto da escludere l’ipotesi di uno scambio tra Nico Gonzalez – sul quale si è mosso anche l’Atletico Madrid – e la mezzala dell’Inter che sicuramente a Torino, magari anche in ruolo più vicino alla porta (Tudor opta per un 3-4-2-1), potrebbe avere molto più spazio di quello che Chivu gli potrebbe riservare a Milano. La valutazione dei giocatori più o meno è simile da parte dei due club (si parla di 30-35 milioni per entrambi) e quindi si potrebbe pure arrivare a dama senza nemmeno mettere sul piatto dei soldi.

Come detto in questo ultimo periodo si è parlato poco di Frattesi alla Roma ma è evidente che è sempre stato e non è mai uscito dal taccuino dei dirigenti giallorossi. Vedremo.