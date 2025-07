Vlahovic all’Inter gratis: incontro con la dirigenza e bomba Thuram

Il calciomercato estivo è notoriamente un momento di particolare frenesia e, difatti, la massima lega italiana è attualmente in subbuglio

L’avventura di Dusan Vlahovic all’interno della Continassa è senza dubbio alcuno una delle più deludenti del recente passato bianconero…

Giunto a Torino come colui che avrebbe dovuto incrementare all’inverosimile il bottino di marcature stagionali della Juventus, il bomber serbo ha incontrato diverse difficoltà, a partire dal complesso rapporto tattico con il sistema di gioco di Massimiliano Allegri – da molti additato come il principale responsabile delle poche occasioni avute da Vlahovic davanti alla porta, per via di un sistema di gioco eccessivamente difensivista -, passando dall’ancor più controverso periodo passato sotto la gestione Motta – il quale aveva evidentemente l’aspirazione di un centravanti più tecnico, in grado di dialogare con qualità ta le linee (vedi Zirkzee).

Arrivamo poi all’era Tudor, durante cui il serbo ha dovuto dividere il ruolo con l’ingombrante rinforzo invernale chiamato Kolo Muani. Di recente sono emerse novità sul possibile futuro dell’ex Viola.

L’Inter su Vlahovic: Marotta tenta il colpo a zero

In questo momento, con l’approdo di Jonathan David a smuovere ulteriormente le gerarchie per il ruolo di centravanti (nonostante l’ex Lille possieda le caratteristiche per giocare anche da seconda punta), la permanenza di Vlahovic appare come una prospettiva a dir poco improbabile e, in tal senso, sono emerse innumerevole ipotesi sul futuro del numero 9 bianconero.

Appare infatti improbabile che i bianconeri scelgano di trattenere il serbo ulteriormente, considerando l’ingaggio faraonico e il fatto che la sessione in corso sarà l’ultima estiva a disposizione prima della scadenza del contratto. Proprio in tal senso sembrerebbe voler lavorare Beppe Marotta, il quale, secondo quanto riportato da La Stampa, starebbe trattando con l’entourage del calciatore per tentare il colpo a zero tra un anno.