Calciomercato Roma, accordo totale: domani visite mediche e firma

Calciomercato Roma, si sblocca la trattativa infinita: accordo totale, domani visite mediche e poi la firma sul contratto

La sessione estiva di calciomercato della Roma finalmente si sblocca. La squadra giallorossa è già al lavoro sotto le direttive del nuovo allenatore Gasperini, che dopo i successi ottenuti alla guida dell’Atalanta con anche l’Europa League conquistata, vuole ora ripetersi nella Capitale.

Fino a questo momento però il materiale a suo disposizione è uguale a quello con cui Claudio Ranieri ha terminato la passata stagione. Se è vero che il girone di ritorno è stato da record, allo stesso tempo considerati i nuovi dettami tattici e l’intensità richiesta dal nuovo allenatore ci si aspettano dei cambiamenti anche radicali nell’organico.

Finora non è andata così ed il mercato è rimasto fermo, anche per via del cambio del direttore sportivo con l’addio di Ghisolfi e il repentino arrivo al suo posto di Massara. Finalmente però il calciomercato estivo della Roma sta per sbloccarsi. Domani infatti arriverà in Italia e firmerà il contratto dopo avere effettuato le visite mediche il primo rinforzo ufficiale targato Massara.

La Roma rinforza il centrocampo: arriva la firma di Neil El Aynaoui

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, l’acquisto di Neil El Aynaoui del Lens sarà a titolo definitivo a 23 milioni di euro più 2 di bonuns. I documenti sono stati già scambiati e domani il giocatore dovrebbe essere a Roma per le visite mediche.

L’arrivo di El Aynaoui non mette però la parola fine sulla estenuante trattativa che la Roma sta portando avanti con il Palmeiras per l’acquisto del nazionale colombiano Richard Rios. I due calciatori non hanno le stesse caratteristiche, e l’acquisto a titolo definitivo di El Aynaoui sembra escludere al momento l’eventuale arrivo di Matt O’Riley, centrocampista danese del Brighton che pure era stato accostato ai giallorossi.

Nato in Francia, pur possedendo anche la nazionalità marocchina, il prossimo calciatore della Roma è intenzionato ad aspettare una convocazione con i Blues, e per questo motivo non ci sarebbe il rischio di perderlo per la prossima Coppa d’Africa in programma tra fine dicembre e inizio gennaio.