Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: “Sogno l’Olimpico”

L’estate giallorossa è indubbiamente caratterizzata da un calciomercato frenetico e, nelle ultime ore, sono emerse delle gustose novità

Per trasformare una squadra costruita da Florent Ghisolfi sulle velleità calcistiche di Daniele De Rossi nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini potrebbero occorrere ingenti somme di denaro o, in alternativa, un direttore sportivo che sappia dove investire quel modesto capitale a disposizione per via del Fair Play Finanziario.

Quel tanto agognato DS potrebbe essere proprio Frederic Massara, il quale sembrerebbe aver iniziato a smuovere diverse pedine sulla scacchiera nel tentativo di fornire all’ex allenatore dell’Atalanta una squadra già solida a partire da fine luglio.

Come noto Gasperini non è di certo uno di quei tecnici da pronti e via, ma, al contrario, gli occorre diverso tempo per far digerire al meglio dei concetti stratificati e complessi. Di conseguenza, più tempo Gasp avrà a disposizione con la sua rosa definitiva e più possibilità ci saranno di vedere da subito una Roma competitiva.

Non è un caso che la Roma appaia attualmente come una delle società più attive sul mercato, con diversi colpi in canna pronti ad esplodere (basti pensare a Rios, Wesley, Ferguson e El Aynaoui). In tal senso sono emerse novità su un’operazione particolarmente chiacchierata negli scorsi giorni.

Graziani al Pescara: l’arrivederci alla Roma su Instagram

Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno della definitiva consacrazione per Leonardo Graziani, ovvero il numero 10 dalle spiccate qualità tecniche che ha incantato gli spettatori del campionato Primavera nella stagione 2024/25.

Trenta apparizioni deliziate da ben quattordici marcature e sette assist… numeri che dovrebbero bastare da soli a giustificare il particolare interesse manifestato da diverse società nostrane nei confronti del talento giallorosso attualmente in uscita. Perché si… nonostante l’annata da sogno la Roma ha deciso di lasciar partire il proprio fantasista abruzzese classe 2005, le cui virtù calcistiche dalla prossima stagione saranno a disposizione del Pescara Calcio. I giallorossi, nonostante il trasferimento a titolo definitivo, si sono comunque garantiti una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Intanto Graziani, il quale ha firmato un triennale con i Delfini abruzzesi, ci ha tenuto a salutare compagni e società sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato un post con di saluti e non di addio, dato che il giovane fantasista ci ha tenuto a lasciare una porta aperta nei confronti della città eterna: “Sono stati anni bellissimi, grazie AS Roma. Grazie ai direttori ai mister ai compagni fantastici che mi hanno accompagnato in questo cammino, i dottori i fisio i magazzinieri e tutti coloro che ho avuto la fortuna di conoscere. Mi piace pensare che non sia un addio, ma solo un arrivederci.. Magari un giorno tornerò e coronerò quel sogno che ogni bambino che cresce dentro Trigoria ha.. l’Olimpico! In bocca al lupo Roma, e grazie per questi bellissimi anni”.