La società rossonera sta cercando di piazzare un nuovo colpo sul mercato. Un colpo che potrebbe creare seri problemi alla Roma.

Negli Stati Uniti il Gruppo Friedkin ha da vita ad una nuova holding, denominata Pursuit Sport, nata per gestire nella maniera migliore l’universo ‘pallonaro’ del gruppo americano che comprende la Roma, l’Everton ed il Cannes.

Una notizia che appare come un’ulteriore garanzia di come il colosso americano abbia la volontà di investire sempre più, e sempre più a lungo, nel calcio. Anche su quello della capitale, sponda giallorossa.

E mentre Gian Piero Gasperini sta torchiando i suoi giocatori in questi primi giorni di raduno, a Trigoria si è tornati alla doppia seduta quotidiana che non si scorgeva dai tempi di Eusebio Di Francesco, i tifosi sono in attesa del primo sospiratissimo colpo di mercato.

Wesley, il Milan prova l’affondo ma la Roma rilancia

Il tempo che passa può non essere un buon segno e trattative che sembravano ad un passo dalla felice conclusione non si riescono mai a chiudere. Ed il mercato insegna come spesso, in questi casi, vi possa essere un terzo incomodo pronto alla beffare.

La beffa per la Roma potrebbe essere servita dal Milan. Obiettivo Wesley. La società rossonera, attraverso il suo direttore sportivo, Igli Tare, ha effettuato un sondaggio esplorativo per il difensore del Flamengo.

Il nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ritiene infatti il giovane esterno brasiliano la soluzione migliore per sostituire Theo Hernández, ormai giocatore dell’Al-Hilal. La società giallorossa è però partita in largo anticipo su Wesley rispetto al Milan, ed ha già provveduto al rilancio da 25 milioni di euro.

La società giallorossa ha pertanto ancora tutte le carte in mano per chiudere la trattativa.