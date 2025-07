Calciomercato Roma, nome nuovo in difesa: offerta già recapitata

In casa giallorossa si attende frementi di annunciare il primo colpo di mercato. Il primo di una serie di acquisti di elevato spessore.

Gian Piero Gasperini sul campo, Frederic Massara sul mercato. La nuova Roma lavora con i suoi volti nuovi, dove ciascuno ha il suo campo d’azione.

Ciò di cui ha bisogno la formazione giallorossa il tecnico di Grugliasco lo ha comunicato da tempo. Ora è in attesa dei riscontri della società. Il tavolo del direttore sportivo presenta diverse operazioni cha appaiono quasi in dirittura d’arrivo.

Il quasi tiene in ansia i tifosi giallorossi che temono di vedersi sfuggire giocatori già ‘visti’ con la maglia giallorossa addosso. A Trigoria, però, regna la fiducia e la piena consapevolezza che, a breve, l’annuncio sarà più di uno.

Le sensazioni positive provenienti dall’ambiente Roma vengono, in una certa misura, rafforzate dalle convinzioni degli addetti ai lavori che seguono quotidianamente, H24, il mercato.

Il nuovo difensore anticipa il centrocampista?

Chi arriverà prima? E’ questa la domanda che si pongono i tifosi della Roma. La risposta è arrivata da Sky, fonte Gianluca Di Marzio.

“Per quanto riguarda la difesa può essere Ghilardi il nuovo centrale. Nelle scorse ore è stata infatti presentata al Verona per il difensore classe 2003, che è la prima scelta per la retroguardia“.

La Roma ha superato l’offerta economica proposta al Verona dal Betis Siviglia. Ora sono i capitolini in pole position. Il giovane difensore scaligero è il profilo perfetto per la linea difensiva che ha in mente Gian Piero Gasperini.

Daniele Ghilardi ha soltanto 22 anni ed ampi margini di miglioramento. La capacità del tecnico di Grugliasco di trasformare giovani diamanti grezzi in campioni è nota a tutti. Anche, e soprattutto, per questo che ha indicato il giovane talento di Lucca come prospetto ideale.

A Frederic Massara il compito di chiudere l’operazione. A ciascuno il suo campo d’azione.