Il mercato della Roma si è sbloccato. Si attende l’arrivo di El Aynaoui nella capitale ma siamo soltanto all’inizio, anche se le difficoltà non mancano mai.

Sabato 19 luglio sarà il giorno in cui la Roma di Gian Piero Gasperini muoverà i suoi primi passi sul campo.

Di fronte avrà il Trastevere per quella che non può essere definita un’amichevole ma soltanto il primo concreto contatto con il nuovo modulo di gioco richiesto dal tecnico di Grugliasco. Si lavora sul campo ma il mercato fa ovviamente sentire la propria eco anche a Trigoria.

E’ praticamente concluso il primo affare in entrata della Roma dopo l’accordo che la società capitolina ha raggiunto con il Lens per il centrocampista marocchino, Neil El Aynaoui, classe 2001.

Sabato 19 luglio sarà anche, soprattutto, il giorno di Neil El Aynaoui che arriverà a Roma per le visite mediche di rito per poi sottoscrivere il contratto quinquennale con la società giallorossa. Il mercato della Roma è, però, soltanto all’inizio.

Per Rios la strada è in salita

L’arrivo di Neil El Aynaoui è il primo nuovo tassello per il centrocampo che ha in mente Gian Piero Gasperini. Altro obiettivo, il più importante, è rappresentato dal centrocampista colombiano del Palmeiras, Richard Rios.

Le ultime notizie riguardanti il 25enne centrocampista colombiano le ha fornite cnnportugal.iol.pt e non rappresentano buone nuove per la Roma. La fonte portoghese nomina infatti il Benfica ed il suo ennesimo tentativo di acquisire le prestazioni del nazionale colombiano.

Il presidente stesso del Benfica, Manuel Rui Costa, è sceso in campo in prima persona e ha contattato con una videochiamata Richard Rios. Una chiacchierata durata circa quindici minuti. La valutazione di Richard Rios è di 30 milioni di euro.

La Roma è ancora in piena corsa per il centrocampista colombiano anche se secondo quanto risulta a Sky Sport, la società giallorossa non avrebbe gradito il voltafaccia del centrocampista colombiano che in un primo tempo aveva dato il suo assenso al trasferimento nella capitale salvo poi ritornare sulla sua decisione.

Secondo il giornalista Filippo Biafora il Benfica avrebbe i 30 milioni di euro necessari per chiudere l’affare. Una nuova notizia negativa per la Roma che rischia di vedere sfumare uno dei principali obiettivi di questo calciomercato estivo.