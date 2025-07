Calciomercato Roma, rilancio per Rios e risposta immediata

Calciomercato Roma, notte turbolenta per Rios: Massara ha piazzato un altro rilancio e la risposta del Palmeiras è arrivata immediata. La situazione

Si lavora sul fronte Rios. Che come sappiamo è il primo vero obiettivo della Roma in questa sessione di mercato. Esplicita richiesta a Massara da parte di Gasperini. Vuole il colombiano del Palmeiras.

E il direttore sportivo della Roma sta cercando in tutti i modi di accontentare il proprio allenatore. Ma fino al momento tutti i colloqui intavolati con il Palmeiras non sono andati a buon fine. Da quelle parti non arretrano di un centimetro.

Calciomercato Roma, altro rilancio per Rios

Nella notte, comunque, la Roma ha cercato di parlare ancora con il Palmeiras – nel fine settimana giocheranno in campionato e chissà, molto si capirà se Rios verrà schierato in campo o meno – per trovare una soluzione. Secondo Il Romanista è arrivato da parte dei giallorossi, vicino ai 30 milioni di euro, bonus inclusi.

La risposta del Palmeiras è già arrivata: ancora un due di picche. “Il club brasiliano è detentore del 70% del cartellino del giocatore – si legge – e vorrebbe quindi almeno 20 milioni di euro garantiti. Dunque circa 29 milioni di euro di parte fissa”.

Inoltre viene spiegato ancora che la Roma non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste: Massara “riteneva l’ultima offerta congrua. Ma non sono escluse delle mosse a sorpresa”. La forbice, quindi, è sempre più ristretta e rimane da capire una cosa solamente: se i giallorossi vogliono arrivare a quella somma perché ormai si è capito che trattare è praticamente impossibile. Il Palmeiras non scende a compromessi e non vuole in nessun modo fare un passo indietro. Durissima, quindi, chiudere la questione, ma Massara farà di tutto per accontentare Gasperini e regalargli quel giocatore che il tecnico avevo provato a prendere anche lo scorso anno quando era alla guida dell’Atalanta.