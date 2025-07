Chiamata con Marotta e addio Inter: visite mediche con la Juve

Chiamata con Marotta e visite mediche fissate con la Juventus: l’addio all’Inter è cosa già segnata. Le ultime di calciomercato.

Continua la costruzione di numerose squadre all’interno del nostro campionato, con il Napoli di Conte lanciatissimo dopo la vittoria dello Scudetto e fin qui distintosi per una campagna acquisti che sta vedendo ben assecondare le richieste del tecnico leccese a De Laurentiis. La consegna di giocatori pronti e funzionali, oltre che di un campionissimo come Kevin De Bruyne, ben restituisce la serietà delle intenzioni del club azzurro, con una corsa per il campionato che, il prossimo anno, potrebbe però permettere di assistere a non poche novità.

Le incognite attuali stanno interessando soprattutto la posizione di squadre come l’Inter o il Milan, reduci da stagioni diverse ma contraddistinte altresì dalla decisione di imbattersi in una decisione ben precisa, quale quella di fare un passo oltre dopo gli errori del recente passato e catalizzare nuovi percorsi tecnici. Lo confermano non solo le decisioni in panchina, con gli approdi di Chivu e Allegri, ma anche la direzione intrapresa da un calciomercato che pare voler vedere regalare numerosi nuovi volti ai due allenatori.

Sancho alla Juventus e addio Inter: nessuna ‘risposta’ per Marotta

Da non trascurare, poi, in questa rosa di discorsi, anche la posizione della Juventus, reduce dalla conferma di Igor Tudor e, soprattutto, da un cambiamento in seno alla dirigenza che ha visto Damien Comolli soppiantare il fallimentare progetto Giuntoli. Ad ora, la Vecchia Signora si è mossa su plurimi fronti, regalando al proprio allenatore un volto importantissimo quanto ricercato anche in passato come quello di Jonathan David.

In attesa dell’ufficialità di Conceicao e di altre manovre che dovranno riguardare difesa e centrocampo, anche l’attacco continua a non essere esente da nuove valutazioni. Tra le varie, risulta ancora vivida la coppia di nomi provenienti dalla Premier League, quali quelli di Rashford e Sancho. Proprio sull’ex Borussia Dortmund, in uscita dal Manchester United, come l’amico e collega Marcus, la Juevntus resta vigile, con le ultime informazioni che ben specificano come vani potrebbro essere stati i recenti tentativi di Marotta su tal fronte.

Nonostante la chiamata volta a valutare i margini di inserimento e manovra da parte di Mrotta, Sancho resta lanciatissimo in ottica bianconera, con gli addetti ai lavori torinesi fiduciosi di fissare le visite mediche ad inizio di settimana prossima, così da consegnarlo a Tudor per l’inizio ufficiale del ritiro.