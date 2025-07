Colpo in Serie A e via libera Roma: sostituto già trovato | ASRL

Ore calde nel calciomercato giallorosso e trattativa avviata per il preferito di Gian Piero Gasperini

Mentre la telenovela Richard Rios tiene ancora banco, tra rilanci e rifiuti del Palmeiras (presunti o reali), la Roma continua a percorrere anche le altre piste del calciomercato, per provare a regalare a Gian Piero Gasperini almeno tre o quattro rinforzi entro la fine di luglio.

In attacco, a meno di clamorosi colpi di scena, l’accordo con il Brighton per Evan Ferguson sembra ormai prossimo, mentre per quanto riguarda l’esterno destro, nonostante il Flamengo abbia smentito l’arrivo di una nuova offerta da 25 milioni di euro, Wesley resta il rinforzo richiesto quasi ossessivamente da Gasp, ancora rammaricato dal mancato arrivo all’Atalanta della scorsa estate.

Colpo Roma in Serie A: offerta ufficiale e sostituto trovato

In mediana, l’alternativa principale a Rios resta Neil El Aynaoui e nella giornata di ieri la Roma si è avvicinata molto alle richieste economiche del Lens, rendendo molto più probabile la chiusura dell’affare a circa 25 milioni nel caso in cui non dovessero aprirsi spiragli sul fronte Rios.

Per completare l’opera profonda di restyling, necessaria per adattare la rosa alle idee tecnico-tattiche di Gasperini, Frederic Massara sta lavorando anche al rafforzamento del pacchetto di difensori centrali. Le informazioni in possesso di Asromalive.it, nel confermare la presentazione di un’offerta al Verona per Daniele Ghilardi, ribadiscono anche che il Betis Siviglia non ha fatto ulteriori rilanci dopo la proposta da 4 milioni di euro presentata nei giorni scorsi.

Il club andaluso, di fronte alle richieste degli scaligeri da 10-11 milioni di euro, ha preferito dirottare le proprie attenzioni in Sudamerica e più precisamente in Argentina, dove Valentin Gomez del Velez Sarsfield è diventato l’obiettivo più concreto dei finalisti di Conference League. La Roma, dal canto suo, si è spinta oltre le cifre proposte dai biancoverdi di Siviglia, avvicinandosi maggiormente alle pretese economiche dell’Hellas. La trattativa è, tuttavia, ancora alle battute iniziali e le parti in causa si riaggiorneranno nei prossimi giorni.