Dumfries alla Juve: scambio con l’Inter

Calciomercato Juventus, Dumfries dall’Inter con il clamoroso scambio: ecco le ultime novità.

Continua serrata la campagna acquisti di tante squadre di Serie A, chiamate a rinforzarsi e ad assecondare le molteplici richieste fin qui avanzata dai nuovi allenatori a dirigenze e presidenti. Lo ricorda bene lo stesso caso della Roma che, dopo aver ufficializzato Gasperini, sta vedendo Massara e colleghi muoversi e operare per assicurare elementi con caratteristiche ben precise e coerenti al mister ex Atalanta.

Ampliando l’orizzonte, i Campioni di Italia del Napoli sono tra le realtà più attive, con la sottoscrizione di elementi altisonanti e ben precisi che stanno assicurando a Conte i richiesti rinforzi. Scenari ben diversi e in piena evoluzione, intanto, si stanno abbattendo tra le fila di diverse big del Nord, con Milan e Inter chiamate ad un percorso di necessaria ripartenza tecnica e una Juventus che dovrà fare di tutto per mettere il confermato Tudor nelle migliori condizioni possibili per crescere e continuare a far bene con la Vecchia Signora.

Gli scenari che hanno fin qui toccato la realtà torinese sono diversi e hanno interessato una molteplicità di aspetti e scenari, soprattutto legati alla Premier League.

Calciomercato Juventus e Inter: occhio allo scambio per Dumfries

Tra i vari, ovviamente, non si può prescindere dal ricordare quelli legati alla cessione di Douglas Luiz e alla ricerca di attaccanti dalle caratteristiche ben precise come Rashford e Sancho, da tempo finiti nel mirino di Comolli ma, per motivi diversi, non ancora giunti alla corte di Tudor e nel pieno di scenari di mercato in continua evoluzione.

Intanto, anche alla luce di quanto sta accadendo presso altre realtà, non è da escludere la possibilità di assistere ad uno scenario di scambio inatteso quanto importante. Trattasi della possibilità bianconera di regalare a Tudor un esterno destro come Dumfries, che ben si sposerebbe con la ricerca tecnico-tattica della Juventus di un giocatore in quella zona di campo. La clausola presente nel contratto di Dumfries vale solo per l’estero e, per tale motivo, potrebbe non rappresentare un ostacolo inaggirabile per la Juventus.

Quest’ultima, dal proprio canto, consapevole di dover piazzare in uscita anche un nome come Nico Gonzalez, valutato più di 25 milioni di euro e alle prese con avances arabe, potrebbe ipotizzare un coinvolgimento dell’ex Fiorentina nella trattativa, assicurando un giocatore di grande qualità all’interno delle nascente dinamiche di attacco calibrate da Chivu.