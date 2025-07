Firma con la Roma dopo un anno: mister 17 milioni per Gasperini

Calciomercato Roma, firma giallorossa da 17 milioni dopo un solo anno. Ecco il rinforzo per Gasperini.

Continua serrata la ricerca di elementi validi da consegnare a Gasperini da parte di Massara e colleghi, distintisi fino a questo momento per un calciomercato fatto di attente e caute valutazioni. Ad oggi, le uniche operazioni ufficializzate a Trigoria hanno riguardato le uscite, al fine di costruire la rosa attraverso una sua felice calibrazione, epurando altresì il libro paga da nomi pesanti in termini economici e poco funzionali sul piano tecnico-tattico.

Parallelamente al proseguimento della nuova gestione Gasperini nel centro sportivo Bernardini, ai piani alti della struttura vanno avanti gli studi e le valutazioni sul piano dirigenziale, volti a ponderare nel migliore dei modi le mosse che da qui a breve dovranno contraddistinguere il mondo Roma. La giornata odierna, nello specifico, è stata a dir poco importante, permettendo di assistere ad un significativo sviluppo sul fronte El Aynaoui che, dopo i preliminari approcci di inizio mese, si appresta ormai a sposare la causa giallorossa.

Calciomercato Roma, non solo Ghilardi: spunta Anselmino per la difesa

Il centrocampista del Lens rappresenterà, con ogni probabilità, il primo rinforzo per Gasperini, al quale andranno adesso assicurate nuove garanzie tecnico tattiche anche nei rimanenti reparti. Con un discorso ancora apertissimo sul fronte Rios, che resta in cima alla lista dei desideri dell’allenatore e di una piazza che ormai pregusta l’opportunità di abbracciare un elemento di così tanta qualità in mediana, la cui età e caratteristiche giustificano le pretese del Palmeiras e le insistenze giallorosse.

Quest’ultime, per ora, si stanno orientando, però, anche verso una difesa che non potrà prescindere da interventi ben mirati, al fine di corroborare un reparto che, ad oggi, vanta i soli Mancini e Ndicka di ruolo. Le ultime ore, su tale fronte, avevano regalato il nome di Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona, le cui pretese restano, però, superiori rispetto a quelle della Roma. Non casualmente, dunque, si valutano anche altri profili, con Manà Manà Sport che riferisce, ora, di un’altra novità.

Trattasi dell’interesse di Aaron Anselmino, classe 2005, cresciuto nel Boca Juniors e di proprietà del Chelsea: l’ostacolo, per ora, riguarda anche la questione passaporto. Anselmino, infatti, non è comunitario.