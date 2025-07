Juventus scatenata, Frattesi dopo Tonali: cifre UFFICIALI

La Juventus si sta scatenando sul mercato e per Tudor potrebbero essere in arrivo un doppio colpo a centrocampo, Frattesi e Tonali e anche un super attaccante

I bianconeri non vogliono mollare la presa e sono convinti di poter allestire una squadra competitiva per lottare per lo Scudetto. Serve qualcosa di importante a centrocampo che potrebbe essere rappresentato da un doppio colpo tutto italiano. Diverse chance anche per il bomber di lusso.

La Juventus è scatenata e vuole mettere in rosa almeno tre innesti di grande qualità. Il nodo principale del mercato bianconero resta sempre la cessione di Vlahovic, che pesa troppo sul bilancio della Vecchia Signora. Con l’arrivo di Jonathan David non è però finito il processo di rinnovamento dell’attacco bianconero. Il sogno resta sempre Victor Osimhen, che il Napoli vorrebbe dare al Galatasaray, ma con differenti modalità di pagamento. I bianconeri restano alla finestra e secondo i bookmakers potrebbero prendere il bomber nigeriano ad una quota di 3 (su Sisal). Leggermente più alta invece la quota di Zirkzee, che segue in seconda posizione a 3,50.

Ma i torinesi hanno intenzioni serie a centrocampo, che si intersecano anche con i desiderata della Roma. Si perché a Tudor non dispiacerebbe avere Frattesi, che nonostante gli apprezzamenti di Chivu potrebbe essere in uscita dall’Inter per motivi di bilancio. Sempre affidandosi alle quote, il suo passaggio sotto La Mole si gioca a 7,50, quota piuttosto alta.

Si abbassano le quote per tre possibili acquisti della Juve: Tudor può sorridere

Un altro nome a centrocampo molto caldo in chiave Juve è quello di Sandro Tonali, che Goldbet offre a quota 4, leggermente più alta dei 2,25 per Ederson. Il brasiliano resta il favorito per la mediana, nella speranza che non ripeta il flop di Koopmeiners. Andando invece a parlare di un giocatore della Roma, a proposito di scommesse, lo stesso bookmaker parla di un pagamento di 10 volte la posta qualora Lorenzo Pellegrini dovesse approdare in bianconero.

Il capitano della Roma è in uscita, visto che non ci sono avvisaglie di rinnovo del contratto, ma resta sempre più probabile un suo addio la prossima estate, quando sarà a parametro zero. La Juventus è per ora quella che ha manifestato il maggiore interesse per il numero 7 di Gasperini. Chissà che un tentativo non si possa fare a fine agosto, qualora non dovessero andare a buon fine gli altri colpi.