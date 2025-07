Non solo Vlahovic: Juve e Inter, firma a tradimento

La Juventus di Comolli e l’Inter di Beppe Marotta si stanno muovendo con rapidità per plasmare le rose per la nuova stagione di Serie A

La prossima stagione di Serie A è pronta a disattendere nuovamente le aspettative di tifosi e appassionati, i quali, dopo quanto avvenuto nel corso dell’annata calcistica da poco conclusasi sembrerebbero pronti a tutto.

La scorsa estate il calciomercato sembrava aver generato degli equilibri ben precisi, tuttavia lo svolgimento del campionato ha clamorosamente disatteso tali gerarchie, ribaltando diversi pronostici.

In questo momento, con il mercato ancora nelle sue fasi iniziali, appare difficile persino comprendere quali dovrebbero essere sulla carta i nuovi rapporti di forza, il che rende ancora più ostico prevedere possibili colpi di scena.

Una cosa però è certa: il frenetico valzer di panchine ha cambiato tutto rispetto a qualche mese fa e, di conseguenza, il calciomercato estivo guadagnerà indubbiamente ulteriore smania. Spiccano in tal senso le recenti indiscrezioni trapelate su un movimento di mercato che coinvolge l’Inter di Beppe Marotta e la Vecchia Signora di Comolli.

La Juventus su Frattesi: intensificati i colloqui con l’entourage

Tudor e Chivu al posto di Motta e Inzaghi… È già cambiato tutto dalle parti di Torino e Milano, dove i vertici di Juventus e Inter sono impegnati nel concretizzare un’inevitabile rivoluzione iniziata dalla panchina e proseguita sul resto.

È così che Chivu e Tudor hanno comunicato alle rispettive proprietà le proprie esigenze e i nomi di quei calciatori da trattenere con tutte le forze. Se Tudor avrà probabilmente portato sulla scrivania i nomi di Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Kephren Thuram, Chivu ha certamente fatto quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista romano è stato più volte ad un passo dal salutare Appiano Gentile negli scorsi mesi, dato che Inzaghi non pareva ritenerlo centrale all’interno del progetto nerazzurro. Al contrario il nuovo tecnico dei milanesi ha da subito manifestato particolare stima calcistica nei confronti dell’ex Roma, il quale sarebbe stato inserito nella lista degli intoccabili.

A mettere subito in crisi tale decisione è tuttavia giunta la Juventus di Comolli, che avrebbe individuato nel talento romano un’opzione succulenta per ampliare il ventaglio di scelte a disposizione di Igor Tudor. Difatti, secondo quanto riportato da La Repubblica, la Vecchia Signora starebbe intensificando i colloqui con l’entourage del calciatore, così da avere un vantaggio in fase di trattativa con l’Inter nel caso in cui Frattesi decidesse definitivamente di abbandonare Milano.