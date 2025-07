Osimhen alla Juve, colpo di scena assurdo: hanno trovato l’accordo

Emergono novità di rilievo in merito alla tanto chiacchierata operazione Osimhen. Ecco le ultime sul futuro del bomber nigeriano

La telenovela tra Victor Osimhen e la Juventus va avanti oramai da diverso tempo e i tifosi bianconeri non hanno mai realmente compreso se ci fossero o meno delle reali possibilità che il bomber nigeriano potesse approdare davvero a Torino.

Quello che era divenuto il pallino di Cristiano Giuntoli sembrerebbe essere stato in parte ereditato dall’attuale gestione bianconera, che di certo non disdegnerebbe l’arrivo di un calciatore che nel recente passato italiano ha inciso e non poco.

Osimhen è un animale da classifica dei cannonieri e a Torino lo sanno molto bene, tanto che in molti ipotizzavano che si potesse giungere ad Agosto con un attacco formato da Jonathan David e l’ex bomber del Napoli. Nelle ultime ore sono giunte delle novità di rilievo in merito al futuro prossimo del centravanti classe 1998.

Osimhen-Juve? Il Galatasary paga e chiude le porte

Si tratta senza dubbio alcuno di un calciatore in grado di spostare gli equilibri all’interno di un progetto, per via della sua rinomata capacità di trovare la porta ad ogni costo, sfruttando una potenza e un dinamismo piuttosto rari tra i colleghi di reparto.

La Juventus, come svariate big europee (in particolare in Inghilterra), lo ha più volte inserito nella propria lista dei desideri, ma nelle scorse settimane Osimhen ha rifiutato ogni prospettiva (persino quella faraonica dell’Arabia), maturando la convinzione di voler rimanere a Istanbul con la maglia del Galatasaray.

È in quest’ottica che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici giallorossi della società turca avrebbero accettato le condizioni del Napoli, dicendosi disponibili a versare la cifra di 75 milioni di euro (in due rate) richiesta da De Laurentiis.

Pare che, in seguito ai colloqui avvenuti ieri, si sia persino giunti a siglare una clausola che impedirà a Osimhen di trasferirsi in società nostrane per i prossimi due anni.