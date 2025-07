Roma al traguardo per Wesley: l’ultima richiesta del Flamengo

Sembra davvero ad un passo il secondo grande acquisto in casa Roma dopo quello del centrocampista marocchino del Lens, Neil El Aynaoui.

Il primo colpo in entrata è finalmente arrivato. Ora si deve proseguire con i nuovi ingressi. Neil El Aynaoui è il primo rinforzo per la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma accanto al nome del centrocampista marocchino, classe 2001, ve ne sono diversi altri.

E sono tutti, in ordine sparso, annotati nell’agenda del direttore sportivo, Frederic Massara. Diverse trattative già avviate ed in attesa di una conclusione. Se il primo acquisto ha toccato il reparto di centrocampo per il fronte offensivo si attendono novità a stretto giro di posta riguardanti il giovane talento del Brighton, Evan Ferguson.

Da un giovane talento ad un altro. Questa volta il reparto interessato è la difesa poiché l’obiettivo nel mirino della Roma è Daniele Ghilardi, difensore del Parma. Per la linea difensiva, però, la Roma è da tempo anche sulle tracce di un altro giovane talento: il terzino brasiliano del Flamengo, Wesley.

Wesley intravede la capitale

Trattativa per Wesley non facile come tutte quelle che coinvolgono giocatori che hanno molto mercato. Riguardo il giovane esterno brasiliano, classe 2003, l’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha reso note le ultime novità.

“L’AS Roma ha inviato una nuova proposta al Flamengo del valore di 25 milioni di euro più le clausole aggiuntive, l’accordo è vicino. Wesley vuole solo la Roma, nessuna possibilità per lo Zenit. Il Flamengo venderà Wesley solo quando troverà il suo sostituto, un terzino brasiliano, visto che tutti i posti da extra-Br sono occupati“.

Sembra pertanto davvero vicino il secondo grande colpo di mercato in casa Roma. I colpi richiesti da Gian Piero Gasperini stanno pian piano imboccando la strada che porta verso Trigoria. Con Neil El Aynaoui già dentro, con il sempre più probabile arrivo a Trigoria di Wesley, chi completerà il tris di Frederic Massara?