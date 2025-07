Visite col Milan e volo prenotato: la Roma è solo un ricordo

Visite mediche col Milan e volo già effettuato: la Roma diventa solo un ricordo. Ecco le ultime di calciomercato.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo per una molteplicità di squadre, del nostro campionato e non solo. Gli stessi eventi in casa Roma stanno testimoniando l’importanza di tale parentesi, con Massara e colleghi distintisi fino a questo momento per una massiccia serie di interventi in uscita e una parallela attenzione rivolta a quel fronte delle entrate che, ad ora, non permette ancora di registrare novità ufficiali.

Il nome più caldo e prossimo a sposare la causa giallorossa è quello di El Aynaoui, centrocampista del Lens che, dopo essere finito in orbita giallorossa a inizio mese, si appresta ora a occupare una pedina importante all’interno delle gerarchie della nascente Roma di Gasperini. Le operazioni in questo reparto, come noto, potrebbero essere tutt’altro che terminate, con quel nome di Rios che, sebbene con varie complicazioni, continua a rimbalzare con grande eco e importanza all’interno dell’etere di Trigoria.

Qui, dirigenza e proprietà stanno cercando di trovare un giusto compromesso rispetto ai 30 milioni richiesti dal Palmeiras, la cui posizione resta, però, abbastanza solida e inamovibile.

Calciomercato Roma, Pubill ad un passo dal Milan di Allegri

Non trascurabile, in Sudamerica, l’altro scenario brasiliano, legato a Wesley del Flamengo e rispetto al quale, come accaduto già a Bergamo, Gasperini si è pronunciato con chiarezza, in lui individuando il profilo ideale per la fascia destra. Vere e proprie alternative, ad oggi, non sono mai del tutto concretamente uscite, se non flebili accostamenti a profili ben diversi e di status non totalmente equiparabile.

La necessità di mettere nelle mani di Gasperini un valido esterno destro resta, ad ogni modo, evidente, con gli ultimi aggiornamenti di calciomercato che ben chiariscono come in quel di Trigoria siano destinati ben presto a depennare uno dei pochi nomi alternativi emersi in questa fase. Trattasi di Marc Pubill dell’Almeria, ad un passo dalla firma col Milan. Il club rossonero è volato in Spagna in queste ore, sottoponendo il calciatore ad alcuni controlli e test volti ad assicurare agli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi la buona condizione e tenuta di Pubill.

Il consenso è arrivato dal club spagnolo e dallo stesso entourage del giocatore, i cui riscontri sono stati positivi: nessuna tipologia di problematica emersa dal monitoraggio e, dunque, potenziale via libera per la trattativa. Solamente una questione di tempo e, con ogni probabilità, Pubill si appresterà a giocare con il Milan.