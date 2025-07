Addio Milan, cifre UFFICIALI: la firma con l’Inter sconvolge Allegri

Il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca di nuovi promettenti profili. A breve si potrebbe configurare un derby di mercato con l’Inter.

Il Napoli di Antonio Conte si è appena ritrovato ed appare più forte che mai. Il mercato allestito da Giovanni Manna, a seguito delle precise indicazioni del tecnico salentino, ha portato in terra partenopea diversi profili di qualità.

Ad oltre 700 chilometri di distanza, a Milano, si studiano le possibili soluzioni per poter contrastare ciò che a breve potrebbe diventare un pericoloso dominio. Inter e Milan sono reduci da una stagione che sembrava segnare una differenza abissale tra nerazzurri e rossoneri.

Alla fine della giostra, però, i risultati finali parlano di un’Inter con zero titoli e di un Milan che, nonostante la vittoria in Supercoppa italiana, maturata peraltro proprio contro i cugini nerazzurri, è assolutamente insoddisfatto dell’andamento della stagione che ha visto succedersi sulla sua panchina due tecnici portoghesi entrambi deludenti.

Inter e Milan hanno voltato pagina partendo, entrambe, da un nuovo tecnico. Le due milanesi potrebbero poi scontrarsi sul mercato a causa di un comune obiettivo.

I numeri confermano che non c’è speranza per il Milan

E’ l’oggetto del desiderio di Milan ed Inter. Giovanni Leoni del Parma è un talento che la Milano del calcio vorrebbe acquisire in vista della prossima stagione. Ma su quale sponda del Naviglio giocherà il giovane talento ducale?

L’Inter è partita in anticipo rispetto al Milan, ma una risposta più precisa riguardo il futuro del giovane difensore sembrano poterla dare i bookmaker. Per i professionisti delle scommesse il futuro prossimo di Giovanni Leoni ha tinte ben precise e sono nerazzurre.

Infatti per i bookmaker l’Inter, guidata da Cristian Chivu, ex tecnico proprio del Parma, è in vantaggio dal momento che l’approdo alla formazione nerazzurra è dato a 1,50 su Snai e Sisal. Il Milan di Massimiliano Allegri è, però, a ruota dal momento che l’opzione rossonera è quotata 1,80 volte la posta.

Per il 18enne Giovanni Leoni il derby Inter-Milan è già iniziato. E siamo soltanto a luglio.