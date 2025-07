All in Friedkin per Douglas Luiz: ha già detto sì

Emergono novità di rilievo in merito alla tanto discussa permanenza di Douglas Luiz in terra juventina. Ecco le ultime

La prima (e forse ultima) annata di Douglas Luiz con la maglia della Juventus non è certamente da annoverare tra le stagioni più luccicanti e indimenticabili della storia bianconera, dato che il centrocampista brasiliano ha a dir poco disatteso le aspettative derivanti da un investimento di oltre 50 milioni di euro per strapparlo all’Aston Villa.

Leziosità, poca concretezza (nessuna traccia di gol o assist nelle sue 27 apparizioni in campo) e una particolare inaffidabilità sul piano fisico… insomma, non esattamente l’ideale per un calciatore giunto dalla Premier con la reputazione di uno che avrebbe dovuto piegare in due il campionato italiano (che è quanto avvenuto a Scott McTominay, ad un costo di 20 milioni in meno).

Nonostante Luiz sotto al gestione Tudor abbia manifestato degli sporadici e timidi segnali di rinascita (in particolare quando impegnato in posizioni più vicine alla porta avversaria il brasiliano ha fatto riemergere a corrente alternata alcuni colpi degni di nota), la sensazione è che egli non sia stato inserito da Tudor nella lista degli insostituibili e, soprattutto, è probabile che i vertici della Vecchia Signora abbiano intenzione di rientrare il prima possibile di un investimento impossibile da non considerare fallito (almeno per ora). Ecco le ultime in merito al futuro prossimo del centrocampista classe 1998.

L’Everton di Friedkin spinge per Douglas Luiz: sale l’offerta

È oramai svariato tempo che vi raccontiamo come l’Everton di Dan Friedkin abbia puntato con convinzione il centrocampista juventino, che in questo momento, dopo un anno sottotono in terra piemontese, ha visto crollare il costo del proprio cartellino.

Difatti le voci suggerivano che l’ex Aston Villa potesse partire da Torino intorno ai 30 milioni di euro, tuttavia l’Everton sembrerebbe aver intensificato i tentativi nei confronti della dirigenza bianconera, facendo recapitare una proposta di ben 35 milioni di euro bonus inclusi.

La Juventus, secondo quanto riportato da TeamTalk, sarebbe tuttavia intenzionata a rilanciare ulteriormente facendo divenire la cifra appena citata come quella fissa (dunque bonus esclusi), il che assottiglierebbe ulteriormente la perdita rispetto all’investimento della scorsa estate.

Per quanto concerne le volontà del calciatore, pare che egli abbia individuato nel ritorno in Premier e in particolare nell’Everton il progetto più consono alla sua rivalutazione e all’allontamaneto dalle asfissianti marcature della massima lega italiana.