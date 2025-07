Botto Roma, altro affare in chiusura: atterra subito nella Capitale

Calciomercato Roma, è fatta: Massara sta per definire il secondo acquisto in entrata. Ecco tutti i dettagli

Prende forma la nuova Roma di Gasperini, impegnata nell’amichevole contro il Trastevere che sta conducendo in assoluta scioltezza. Nel frattempo, l’area tecnica giallorossa ha perfezionato l’arrivo di El Aynaoui e sta lavorando in modo molto intenso per chiudere un’altra operazione.

Ci stiamo riferendo ad Evan Ferguson per il quale la Roma è ormai pronta ad imprimere l’accelerata decisiva. I contatti delle ultime ore hanno portato ad un sensibile avvicinamento tra le parti al punto che la trattativa con il Brighton è ormai giunta al suo rettilineo finale. Imbastito sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, l’affare potrebbe chiudersi già nelle prossime ore: l’intento di Massara è quello di perfezionare gli ultimissimi dettagli ancora da limare in maniera tale da mettere l’attaccante irlandese nelle condizioni di arrivare nella Capitale nel giro di 24-48 ore.

Dopo aver strappato il sì del giocatore, che sin da subito ha aperto in maniera convinta alla destinazione, la Roma ha lavorato ai fianchi del club inglese che di fatto ha ammorbido la sua posizione iniziale andando incontro alle richieste messe sul piatto dai capitolini.