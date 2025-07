Calciomercato Roma, accordo raggiunto: la chiude Gasperini

Calciomercato Roma, accordo raggiunto: la situazione è in continua evoluzione ma per il momento la mossa decisiva l’ha fatta Gasperini

Non solo in entrata ma anche in uscita. Sono giorni decisivi dentro la Roma, giorni che vanno a indicare anche la stagione che i giallorossi andranno ad affrontare.

Se il primo è stato piazzato ieri, in entrata, e il secondo è in procinto di essere chiuso e parliamo di Wesley, in uscita si è mosso già qualcuno. Anche nomi importanti come quelli di Abraham e Shomurodov. Pure Cristante, a dire il vero, è entrato nel mirino del Como e non ci è mai uscito, quindi da qui alla fine del mercato se ne vedranno tante. Un altro dei profili che rimane in uscita, o per meglio dire che è sembrava essere in uscita, è quello di Saud. Il difensore arabo è nel mirino del Tolosa, in Francia. Ma secondo le informazioni che sono arrivate dal suo Paese, al momento Gasperini ha chiuso tutto.

Calciomercato Roma, la situazione per Saud

Si unirà al gruppo, come spiegato dalla Roma nel momento delle convocazioni, solamente nella giornata di domani Saud Abdulhamid. E Gasperini ha chiesto alla società di poterlo visionare da vicino prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Saud, in tutto questo, avrebbe trovato un accordo personale con il Tolosa, ma l’operazione non si chiuderà finché Gasperini non dirà l’ultima parola, è anche giusto così.

Insomma, c’è da capire quello che vedrà il tecnico e se vedrà qualcosa nelle caratteristiche di Saud. Lui lo scorso anno ha giocato poco, e soprattutto all’inizio, nelle prime presenze, sembrava essere davvero un pesce fuori dall’acqua. Poi con il tempo e migliorando soprattutto sotto l’aspetto tattico, ha fatto capire di essere un giocatore che potrebbe diventare importante. E chissà, magari Gasperini potrebbe decidere di andare a vincere questa scommessa.