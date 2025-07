Calciomercato Roma, chiamata da Torino: proposta a sorpresa

Le operazioni in entrata in casa Roma sono appena iniziate e la speranza è di chiuderne altre a stretto giro di posta. Nel frattempo arrivano novità da Torino.

Il vero inizio della stagione della Roma 2025-26 pare si stia concentrando in queste ultime ore. Da un lato vi è la discesa in campo del primo undici giallorosso con Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma mentre dall’altro vi è il mercato in pieno fermento che, dopo tanta attesa, sembra essersi finalmente sbloccato. E nella maniera migliore.

La prima amichevole contro il Trastevere è l’occasione per vedere il nuovo progetto tecnico a firma Gian Piero Gasperini muovere i suoi primi passi. Il primo acquisto della Roma, il centrocampista marocchino Neil El Aynaoui, può far comprendere la strategia mercantile della società capitolina.

Profili giovani ma dal futuro pressoché garantito. Sembra questa la strategia da seguire nella sessione estiva di mercato. Almeno per quanto riguarda le operazioni che presuppongono importanti investimenti. Poi vi sono le opportunità da valutare di volta in volta.

Sul tavolo di Massara un nome nuovo

Gian Piero Gasperini ha impiegato poco tempo per comprendere si cosa avesse bisogno la sua Roma in vista della prossima stagione. Un elenco di ruoli da coprire nella maniera migliore che ha poi subito girato al direttore sportivo Frederic Massara.

Pochi ma buoni. In estrema sintesi si potrebbero definire così gli acquisti richiesti dal tecnico di Grugliasco. Nella sua Roma grande importanza rivestirà il gioco sulle fasce e sulle fasce il tecnico giallorosso pretende acquisti di spessore.

Esattamente come Wesley, terzino brasiliano del Flamengo, classe 2023. A tal fine è stato poi proposto alla società giallorossa Valentino Lando Lazaro, difensore esterno austriaco di origini angolane di proprietà del Torino.

Un’opzione in più, tra le tante, presenti sul tavolo di Frederic Massara ma, al momento non vi è nulla di concreto. Tantomeno Valentino Lando Lazaro può rappresentare un’alternativa possibile al brasiliano Wesley.