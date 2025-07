Colpaccio Juventus a sorpresa: ha già salutato tutti

Ecco le ultime in merito al frenetico calciomercato estivo in programma per la Vecchia Signora di Igor Tudor e Comolli

La rivoluzione dei piani alti avvenuta in casa Juventus nel corso degli ultimi sei mesi è stata senza dubbio alcuno inaspettata per il popolo bianconero, che precisamente un anno fa sembrava pronta a investire emotivamente nel progetto Motta-Giuntoli.

Il progetto del tecnico italo-brasiliano e del DS ex Napoli consisteva nel portare a Torino una mentalità diversa, che tentasse di riscrivere la massima di Bonipertiana memoria “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Giuntoli infatti, come dimostrato in terra partenopea con la scelta di Luciano Spalletti, predilige allenatori e percorsi votati a sistemi di gioco complessi e moderni, che difficilmente tralasciano la qualità del gioco nel tentativo di inseguire ciecamente il risultato (“L’importante è vincere? No, l’importante è giocar bene”, queste le parole di Spalletti durante una conferenza stampa da Commissario Tecnico della Nazionale).

Purtroppo per i tifosi Juventini, tuttavia, Giuntoli e Motta non hanno raggiunto ne il risultato, ne un sistema di particolare pregio che potesse far sperare in un futuro più roseo. Ora, con Comolli giunto nel ruolo di direttore generale e Modesto in quello di direttore tecnico, la Juventus affronterà l’estate senza un vero e proprio direttore sportivo, per il quale si sono aperte diverse candidature.

Nuovo DS Juve? Ecco il candidato cerchiato da Comolli

La Vecchia Signora deve rinascere e, per farlo, oltre a sperare che la fiducia riposta in Igor Tudor non si riveli come una clamorosa mossa falsa, sarà necessario investire sul mercato. Comolli & co. hanno iniziato il mercato col botto, facendo approdare a Torino il tanto desiderato e chiacchierato Jonathan David.

Per quanto concerne il ruolo del direttore sportivo, al contrario, la sensazione è che i vertici bianconeri vogliano proseguire senza fino alla fine del calciomercato estivo, il che, secondo quanto ipotizzato dal Corriere dello Sport, farebbe pensare che i torinesi abbiano intenzione di accogliere un DS che in questo momento è impegnato con un’altra società.

Il profilo indicato dal CdS è quello di Rui Pedro Braz, attuale DS del Benfica che avrebbe già comunicato ai portoghesi l’intenzione di concludere la collaborazione al termine dell’estate.