Gasperini alza la voce, mercato Roma nel mirino: “Ecco cosa mi aspetto”

La prima amichevole della stagione ha permesso di osservare la prima formazione della Roma firmata Gian Piero Gasperini. Il tecnico non è soddisfatto.

“Chi si ferma è perduto” sembra essere il motto in voga in queste ore a Trigoria. La società giallorossa ha dovuto rispettare doverosi impegni con la UEFA che hanno portato fatalmente a ritardare le operazioni di mercato in ottica stagione 2025-26.

L’arrivo del centrocampista franco-marocchino Neil El Aynaoui, classe 2001, ha di fatto dato il via al mercato della Roma ed ora Frederic Massara non intende fermarsi. Il direttore sportivo giallorosso intende recuperare il tempo forzatamente perduto ed assicurare al più presto altre pedine di primo piano per la rosa da assicurare poi a Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco ha parlato anche di mercato al termine dell’amichevole contro il Trastevere. Come sempre l’ex tecnico dell’Atalanta fa comprendere bene le sue idee.

Il tecnico di Grugliasco non è soddisfatto

Una ‘grande’ come la Roma non può non guardare in casa delle altre ‘grandi’ del campionato. Il Napoli di Antonio Conte, così come l‘Inter di Cristian Chivu, sembrano già parecchio distanti e la cosa non fa piacere al tecnico di Grugliasco.

Le sue parole al termine della gara contro il Trastevere lasciano filtrare insoddisfazione. Le parole del tecnico riportate da Francesco Lucca sono chiare: “Siamo in ritardo sul mercato, mi aspetto un’accelerazione. Preoccupato? Un po’…”. Un chiaro messaggio al direttore sportivo Frederic Massara.

L’acquisto di El Aynaoui è soltanto il primo rinforzo ma gli altri dovranno seguire a ruota. Wesley per la corsia esterna ed Evan Ferguson per per completare la batteria di attaccanti della Roma rappresenterebbero le risposte migliori alla momentanea insoddisfazione dell’ex tecnico orobico.

Parole che fanno ben comprendere l’ambizione che muove il tecnico giallorosso. La Roma punta in alto, per questo ha scelto Gian Piero Gasperini. E Gian Piero Gasperini vuole vincere, per questo ha scelto la Roma. E rifiutato la Juventus.