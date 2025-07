Kolo Muani a tradimento: niente Juventus, ecco il nuovo club

L’attaccante francese agita la già movimentata estate bianconera: il blitz lascia di sasso la ‘Vecchia Signora’

Otto gol in diciannove partite: il biglietto da visita con il quale Randal Kolo Muani si è presentato al pubblico della Juventus è stato molto di più di un ‘semplice’ avviso ai naviganti. Ecco perché l’attaccante francese, decisivo già all’esordio contro il Napoli nella gara che poi avrebbe sancito l’irreversibile declino della creatura di Thiago Motta, è uno degli obiettivi cerchiati in rosso (anche) dal nuovo corso targato Comolli.

L’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ è infatti al lavoro per cercare di trovare la quadra definitiva in merito alla lunga e complessa trattativa con il Psg. Partendo dalla volontà di intavolare una trattativa a titolo definitivo, i transalpini sarebbero al massimo disposti ad aprire alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Diversa la posizione della Juventus che si auspica di chiudere il cerchio riuscendo a strappare al massimo un diritto di riscatto.

Ad ogni modo, i contatti proseguono alla ricerca dell’incastro vincente, fermo restando che la concorrenza continua a monitorare la situazione, pronta a far saltare il banco da un momento all’altro. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia ne sono una testimonianza piuttosto tangibile.

Calciomercato Juventus, la Premier ‘chiama’ Kolo Muani: così cambia tutto

In un ventaglio di squadre destinato ad allargarsi nel corso delle prossime settimane, la Juventus deve guardarsi soprattutto dai club inglesi. Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, sulle tracce di Kolo Muani ci sarebbero soprattutto Manchester United e Newcastle che avrebbero individuato nel bomber transalpino il profilo ideale al quale affidare le chiavi del proprio attacco.

Da una parte i Red Devils che, incassato il rifiuto di Ekitike, sono stati costretti a vagliare altri profili per rinfoltire un reparto dal quale potrebbe presto uscire Hojlund (che piace a non pochi club di Serie A); dall’altra i Magpies, che non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui si materializzassero tutte le condizioni per la partenza di Alexander Isak per il quale le sirene dall’Arabia non smettono di suonare. Entrambi i club, insomma, avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per Kolo Muani; dal canto suo il ragazzo, dopo aver rifiutato la Premier nei mesi scorsi, ha messo la Juve in cima alla lista delle sue priorità.

Da capire, però, se e quanto la trattativa a rilento tra i bianconeri e il Psg possa creare i presupposti per nuovi colpi di scena, al momento relegati sullo sfondo come ipotesi di mercato a cui prestare comunque particolare attenzione. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane, in un senso o nell’altro.