Tempo scaduto per la Roma: affare ribaltato con una mossa

Calciomercato Roma, nuova sterzata definitiva: in questo modo è saltato il banco. Il centrocampista non arriverà nella Capitale

Sono ore caldissime in casa Roma. Perché se ormai il primo acquisto è quasi ufficiale e lo sarà dopo le visite mediche, il compito di Massara non è di certo finito.

Ci sono in ballo altri uomini da regalare a Gasperini: a partire da Wesley che questa mattina ha mandato un chiarissimo indizio social con dei cuori giallorossi piazzati in una storia Instagram, a Ferguson, l’attaccante del Brighton che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. E poi infine, ma non per ultimo in ordine di importanza, anzi, c’è il nome di Rios. Il centrocampista del Palmeiras che sin dai primi giorni di queste trattative è stato nel mirino della Roma.

Calciomercato Roma, addio Rios: ecco il motivo

Novità in senso positivo, purtroppo, non ce ne stanno. Almeno stando alle informazioni che sono state riportate in esclusiva da calciomercato.it. L’accelerazione c’è stata da parte di un club, ma non parliamo di quello giallorosso.

“Il Benfica infatti spinge per il nazionale colombiano, protagonista nell’ultimo Mondiale per Club con la casacca del Palmeiras. Gli emissari del club portoghese sono stati a San Paolo negli ultimi giorni e stanno studiando un’offerta fissa inferiore ai 30 milioni di euro, ma che potrebbe addirittura superarli con i bonus stando a quanto raccolto da Calciomercato.it” si legge. Non sappiamo se questo assalto andrà a buon fine per un motivo che ormai conosciamo tutti. Ma andiamo a rivedere qual è.

I brasiliani vogliono almeno 30 milioni di euro garantiti per lasciare partire il giocatore. Perché solamente in questo modo – visto che il cartellino appartiene a diversi club e una parte è anche di Rios – potrebbero incassare, certamente, la bellezza di 20 milioni di euro. Un tira e molla continua che nel corso delle ultime ore, a quanto pare, ha indispettito anche i giallorossi. Insomma, l’affare si è abbastanza complicato. E stando alle ultime informazioni, il Benfica ha chiuso l’operazione. Addio Rios.