Accordo e firma lampo: assist al bacio per la Roma

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato calciomercato della Roma di Gasperini e Massara.

Non siamo giunti neanche al giro di boa del calciomercato estivo, ma la sensazione è che Gian Piero Gasperini non abbia alcuna intenzione di attendere i colpi necessari a iniziare a lavorare con il gruppo che affronterà la stagione 2025/26.

Il tecnico torinese ha infatti spronato pubblicamente Massara e la società in relazione al calciomercato, nonostante nelle scorse ore siano giunte conferme in merito all’approdo di El Aynaoui – già atterrato nella città eterna e intento a compiere visite mediche e apporre la firma sul suo contratto quinquennale -, ma anche per quanto concerne Evan Ferguson, ovvero il centravanti del Brighton che dovrà giocarsi il ruolo con Artem Dovbyk (sempre che l’ucraino resti a Trigoria).

Parliamo di due colpi che riguardano i due reparti a cui solitamente si pensa quando si parla di Gasperini, tuttavia i vertici giallorossi non potranno fare a meno di considerare con particolare attenzione anche la fase difensiva, dato che, al contrario di quello che si potrebbe pensare, nel sistema di gioco collaudato negli anni dal tecnico torinese la linea difensiva gioca un ruolo di assoluta importanza.

Gomez al Betis: Massara ha strada libera per Ghilardi

“La miglior difesa è l’attacco”… alcuni direbbero così, altri, come ad esempio Massimiliano Allegri, preferiscono seguire la logica secondo cui per difendere occorre difendere. Nel caso di Gasperini la sensazione è che egli sia della prima scuola, con l’aggravante che egli non si occupa soltanto di attaccare ad ogni costo, ma per farlo sfrutta anche gli stessi interpreti difensivi a disposizione. Rinomate le galoppate a cui il tecnico ex Dea costringe i propri braccetti, costantemente coinvolti nella manovra di costruzione.

A complicare le cose ecco una linea difensiva costantemente nei pressi del centrocampo… Insomma, una serie di fattori che rendono piuttosto complessa anche la ricerca di difensori che rispettino i requisiti imposti dal Gasp. Daniele Ghilardi sembrerebbe essere uno di quei centrali inseriti nella lista dei Gasperinabili, vista la particolare propensione al dinamismo, all’uscita palla al piede e al gioco di anticipo.

🚨🟢⚪️ Valentin Gómez to Real Betis, here we go! Full agreement in place for the Argentine defender. Contract until June 2030 and $6.5m fee confirmed. pic.twitter.com/Mqstui1LzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025

Sulle sue tracce, oltre i giallorossi, fino ad una manicata di ore fa sembrava esserci anche il Real Betis, che aveva recapitato all’Hellas Verona delle offerte per portarsi a casa il talentoso classe 2003 toscano. Di recente, tuttavia, sono giunte le conferme da parte di Fabrizio Romano in merito all’acquisto di Valentin Gomez da parte degli andalusi, che di conseguenza usciranno dalla rincorsa a Ghilardi, lasciando strada libera a Frederic Massara e colleghi.