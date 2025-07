Bye bye Juventus, blitz in città: ha vinto la Roma

Il calciomercato estivo di Roma e Juventus prosegue frentico nel suo svolgimento che porterà all’inizio del campionato.

Il primo rinforzo per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini è atterrato nella città eterna, ma il tecnico torinese nella giornata di ieri è stato chiaro: servono urgentemente altri sforzi da parte di Massara e della società per giungere ai blocchi di partenza della stagione 25/26 con una rosa che si riveli quantomeno in sintonia con le velleità calcistiche dell’ex Atalanta.

Se nella gran parte di casi siano abituati a sentire dichiarazioni del tipo: “Al mercato ci sta pensando la società… io ho un ottimo gruppo a disposizione, ma saremo felici di accogliere chi può darci una mano“, in questo caso Gasperini ha tenuto fede alla propria reputazione, risultando schietto e diretto in fase di risposta.

Non è un caso che Massara & co. si siano mossi con una certa frenesia negli ultimi giorni, dato che risulta piuttosto evidente la fretta che Gasperini ha messo al nuovo direttore sportivo giallorosso. Proprio sulle ultime mosse di Massara e colleghi giungono novità a dir poco gustose che coinvolgono anche la Juventus di Comolli.

El Aynaoui alla Roma: ecco alcuni retroscena dalle tinte bianconere

A prescindere da quelle che possono essere o meno delle pretese esagerate, condite da dichiarazioni che di fatto redarguisono il lavoro di Massara, una cosa appare evidente: alla Roma occorrono dei rinforzi nel più breve tempo possibile. I giallorossi sono infatti indietro in diversi ruoli e, difatti, l’arrivo di El Aynaoui non è riuscito a calmierare neanche l’emergenza realtiva al reparto di centrocampo, che risulta ancora sfornito e povero di individualità compatibili con il sistema di gioco di Gasperini.

Il tecnico torinese pretende gamba e tanta qualità dai propri centrocampisti e, in questo momento, soltanto Manu Koné e il neo arrivato franco-marocchino possono realmente assicurare entrambe.

Non è un caso che, come riportato da Il Romanista nell’edizione odierna, nelle fasi finali della trattativa che ha portato El Aynaoui nella capitale si sarebbe inserita anche la Vecchia Signora di Tudor e Comolli, nel tentativo di strappare il talentoso mediano ormai ex Lens dalle mani di Gasperini.