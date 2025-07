Calciomercato Roma, nuovo rinforzo alla De Roon dopo l’addio a Rios

Le operazioni in entrata della Roma sono appena iniziate. Chiarì i ruoli da coprire, individuati i profili giusti per Gian Piero Gasperini.

Da Trigoria sembra levarsi una voce sola: “Tranquillo Gasp“. Il lamento del tecnico piemontese, al termine della gara contro il Trastevere, riguardante il mercato della Roma, a suo modo di vedere in ritardo rispetto ai tempi stabiliti, è stato immediatamente raccolto dai dirigenti giallorossi.

Il centrocampista franco-marocchino Neil El Aynaoui, classe 200, proveniente dal Lens ha dato fuoco alle polveri del mercato della Roma. E’ infatti prevedibile che Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, porti repentinamente a termine altre operazioni. Non bisogna dimenticare come soltanto tra un mese inizierà il campionato di Serie A.

Ed allora andiamo a vedere quali sono i ruoli ancora scoperti per i quali il tecnico Gian Piero Gasperini chiede l’immediato intervento della società. Nessuna rivoluzione, ma soltanto ritocchi di sicuro spessore. Dall’inizio della corrente sessione di mercato la linea guida della Roma è sempre stata questa.

Avallata in pieno da Gian Piero Gasperini che, dal canto suo, ha chiesto pochi ma mirati interventi.

Chi come Marten De Roon per la Roma?

Il primo tassello per il nuovo centrocampo della Roma è appena sbarcato nella capitale. L’ex centrocampista del Lens, Neil El Aynaoui, sarà probabilmente affiancato da un altro centrocampista.

Eleonora Trotta su calcionmercato.it ha tratteggiato i prossimi scenari di mercato della Roma: “Dopo #ElAynaoui e #Ferguson, l’#ASRoma ha ora tre priorità: #Wesley è vicinissimo, #Ghilardi trattativa molto calda. E nei pensieri c’è un altro centrocampista“.

Un prospetto con caratteristiche diverse da quelli di Neil El Aynaoui. La Roma ha perduto il centrocampista colombiano del Palmeiras, Richard Rios, da ritenersi ormai un giocatore del Benfica. I lusitani hanno raggiunto l’accordo definitivo con il club brasiliano e in queste ore è in corso lo scambio dei documenti tra le due società. Si attende soltanto l’ufficialità.

Occorre quindi un profilo che ricordi il Marten De Roon dell’Atalanta. Tra i papabili compare il nome del brasiliano del Wolverhampton, André, prospetto finito sul taccuino anche di Damien Comolli, in ottica mercato della Juventus. Un nome ‘giusto’ per la Roma lo ha poi ‘consigliato’ il direttore di AsRomaLive.it, Daniele Trecca: “Uno alla Palhinha”, per un centrocampo da favola da regalare a Gian Piero Gasperini.