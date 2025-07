Calciomercato Roma, ultimatum per la firma

Non c’è tempo da perdere ed allora Frederic Massara ha messo il piede sull’acceleratore. Ora è la Roma a dettare i tempi dell’operazione di mercato.

Un tassello dopo l’altro si comincia a scorgere la Roma della prossima stagione. La formazione che sta tentando di allestire il nuovo direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara per il nuovo tecnico, Gian Piero Gasperini.

Il nuovo che avanza e Trigoria e che intriga come non mai. Il tifoso della Roma ricorda con entusiasmo la seconda parte di stagione giallorossa quando sulla panchina della Roma sedeva Claudio Ranieri.

Ricorda, però, anche i primi quattro mesi che sono costati l’esonero prima di Daniele De Rossi e poi di Ivan Yuric. L’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini segna un concreto innalzamento dell’asticella delle ambizioni della società capitolina.

Ora tocca alla dirigenza della Roma allestire un mercato degno di tali ambizioni. Lo pretende la proprietà americana, lo richiede Gian Piero Gasperini. Le indicazioni seguite in questo momento dalla Roma in sede di calciomercato alimentano soltanto ottimismo.

La Roma mette il Flamengo con le spalle al muro per Wesley

Il mercato dà, il mercato toglie. Dopo aver perduto definitivamente Richard Rios, ammaliato dalle offerte del Benfica di Manuel Rui Costa, la Roma è pronta a calare un magico tris dopo il certo centrocampista franco-marocchino Neil El Aynaoui ed il pressoché certo attaccante irlandese, Evan Ferguson.

Il prossimo a varcare i cancelli di Trigoria potrebbe essere il terzino brasiliano del Flamengo, Wesley, come ci informa Andersinho Marques su X:

“La #Roma fa sul serio per #Wesley! Nella proposta inviata al #Flamengo, i giallorossi hanno inserito una scadenza ben precisa: validità fino a lunedì 21 luglio. Un segnale chiaro: Ti vogliamo, ma i tempi sono stretti“.

Un’ulteriore conferma di come la trattativa tra Roma e Flamengo sia in stato avanzato arriva da Gianluca Di Marzio: “In queste ore il Flamengo darà una risposta alla Roma sull’offerta da 25M€ + 5M€ di bonus per Wesley“.

Da apparentemente immobile ad iperattiva sul mercato. La Roma dai due volti inizia a far paura alla concorrenza.