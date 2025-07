Così Chiesa torna in Serie A: blitz improvviso e nuova svolta

Il mercato è spesso un gioco ad incastri e chissà che un giusto incastro non riporti Federico Chiesa in Serie A. Con quale maglia addosso?

A Torino, sponda Juventus, c’è chi lo rimpiange. Federico Chiesa ha lasciato i bianconeri la scorsa estate ed è stato l’addio peggiore possibile.

La nuova coppia che avrebbe dovuto riportare repentinamente alla vittoria la formazione bianconera, composta dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli e da Thiago Motta, lo ha messo alla porta senza troppi riguardi.

L’esterno di Genova non rientrava nel nuovo progetto tecnico e pertanto è stato costretto a lasciare subito la Juventus. Un fine rapporto più tristemente ricco di reciproche ripicche e di malcelate incomprensioni non si sarebbe potuto immaginare.

Per Federico Chiesa si sono allora spalancate le porte della Premier League e dell’approdo al Liverpool. Una stagione complicata per il 27enne ex Juve. Frequenti infortuni e soprattutto una concorrenza di alto livello non gli hanno permesso di esprimersi con continuità.

Ora Federico Chiesa è di nuovo sul mercato e sogna il ritorno in Serie A.

Per Chiesa si riapre la pista Napoli?

Gennaro Gattuso, neo commissario tecnico azzurro, lo attende in nazionale. Il ritorno in Serie A faciliterebbe anche il rientro di Federico Chiesa nell’orbita azzurra. E chissà che il suo ritorno non si stia davvero avvicinando.

L’onnivoro Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte ha da tempo messo nel mirino Dan Assane Ndoye, classe 2000, attaccante svizzero del Bologna. Il giocatore rossoblù ha già un accordo con il Napoli ma il Bologna continua a chiedere per la sua cessione 40 milioni di euro.

Nelle ultime ore poi l’inserimento del Nottingham Forest per Ndoye potrebbe complicare il suo approdo nella capitale partenopea. Ecco quindi che il Napoli potrebbe riprendere in considerazione l’ipotesi Federico Chiesa profilo, peraltro, da sempre gradito ad Antonio Conte. Un’ipotesi di mercato avanzata da Sportmediaset.

Federico Chiesa spera di tornare in Italia. Il Napoli ed Antonio Conte potrebbero rappresentare le migliori opportunità per il tanto ricercato riscatto.